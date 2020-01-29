12:53 29 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR69.23
Поиск

Специалисты объяснили, с чем связано внеплановое отключение света в Сухуме

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (142)
390 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102671/74/1026717449.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200129/1029337637/Spetsialisty-obyasnili-s-chem-svyazano-vneplanovoe-otklyuchenie-sveta-v-Sukhume.html

Режим веерных отключений был введен РУП "Черноморэнерго" в районах Абхазии с 27 января. Подачу электричества в каждом районе прекращают дважды в день на два часа.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Внеплановое отключение света в районах Сухума связано с перегрузом электросетей и участившимися аварийными ситуациями, сообщил в интервью Sputnik Абхазия начальник Сухумского управления электрическими сооружениями Тимур Джинджолия.

© Foto / АГТРК
Анкваб о работе "Водоканала": при веерных отключениях сорван весь цикл работы

"После того как включают свет, согласно графику веерных отключений, люди включают все электроприборы, обогреватели, так как за два часа помещения охлаждаются. Из-за большой нагрузки на электросеть иной раз мы не можем включать определенные фидера, большая нагрузка. Думаю, во всех районах Абхазии такая же ситуация", - объяснил он.

По словам Джинджолия, в аварийной ситуации специалисты СУЭС работают в усиленном режиме, организованы дежурства бригад по районам.

"Все отключения-включения света приводят к тому, что наши устройства выходят из строя. Пока этих отключений не было, все было более-менее ровно. Случались аварии, с которыми мы, в принципе, справлялись и успевали исправлять", - добавил он.

Внеплановые отключения света касаются как центральной части столицы, так и окраин города, отметил Джинджолия.

Режим веерных отключений действует в Абхазии с 27 января в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В ведомстве предупредили, что в зависимости от ситуации график может ужесточаться.

Читайте также:

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (142)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Архитектура без излишеств: лучшие фотографии конкурса The Art of Building
Очень темные дела: как Абхазия переживает энергокризис
Темные времена: план веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться