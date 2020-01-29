Специалисты объяснили, с чем связано внеплановое отключение света в Сухуме

Режим веерных отключений был введен РУП "Черноморэнерго" в районах Абхазии с 27 января. Подачу электричества в каждом районе прекращают дважды в день на два часа.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Внеплановое отключение света в районах Сухума связано с перегрузом электросетей и участившимися аварийными ситуациями, сообщил в интервью Sputnik Абхазия начальник Сухумского управления электрическими сооружениями Тимур Джинджолия.

"После того как включают свет, согласно графику веерных отключений, люди включают все электроприборы, обогреватели, так как за два часа помещения охлаждаются. Из-за большой нагрузки на электросеть иной раз мы не можем включать определенные фидера, большая нагрузка. Думаю, во всех районах Абхазии такая же ситуация", - объяснил он.

По словам Джинджолия, в аварийной ситуации специалисты СУЭС работают в усиленном режиме, организованы дежурства бригад по районам.

"Все отключения-включения света приводят к тому, что наши устройства выходят из строя. Пока этих отключений не было, все было более-менее ровно. Случались аварии, с которыми мы, в принципе, справлялись и успевали исправлять", - добавил он.

Внеплановые отключения света касаются как центральной части столицы, так и окраин города, отметил Джинджолия.

Режим веерных отключений действует в Абхазии с 27 января в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В ведомстве предупредили, что в зависимости от ситуации график может ужесточаться.

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