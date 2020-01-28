Газ, керосин и "волшебные" лампы: как выжить в Абхазии без света

Корреспондент Sputnik побывал на столичном рынке и попытался приобрести керосиновую печку, чтобы согреться в отсутствие света. Чем увенчались ее попытки и что еще предложили журналисту, читайте в материале.

Жителей Абхазии веерными отключения света не удивишь. За 27 послевоенных лет они привыкли, что как только наступят холода, выключается свет, а за ним и вода. С первыми похолоданиями на рынках республики появляются различные виды обогревателей – масляные радиаторы, электроконвекторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, инфракрасные печки. Но все они беспомощны перед проблемами на Джварском водохранилище. В бессветную пору особым спросом в Абхазии пользуются керосиновые печки, газовые пушки, модернизированные газовые баллоны и дровяные печи.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Газ – всему голова

В поисках тепла мы отправились на центральный рынок Сухума. Как оказалось, найти керосиновые печки не так легко. В большинстве крупных магазинов электроники их просто не оказалось. В одной из небольших торговых точек нам предложили керосиновую печку за четыре тысячи рублей.

"Но керосин тут нужен специальный, определенной марки. Другой нальешь – коптить будет. С ней даже паспорт идет, все написано. Покупайте, а то их быстро разбирают, спрос есть", - предупредил продавец.

Как альтернативу мне предложили газовый баллон. Не простой, а с горелкой. Цены в зависимости от объема от двух до трех тысяч рублей.

"Мы их завозить не успеваем, раскупают. Удобно ведь. Если света нет, можно и готовить, а можно и на природу с собой возить", - прорекламировал товар владелец.

Как оказалось, обогреватели на газу нынче в моде в Абхазии. За 10 тысяч рублей нам пытались продать печку, с виду электрическую, оказалась – на газу.

"Эта самая лучшая! Сверху газовый баллон поставил и все – свет есть или нет, будет греть. У меня у самого дома такая стоит, весь дом обогревает и газа мало ест", - сказал продавец.

Популярностью зимой пользуются и дровяные печки. В магазинах можно найти на любой вкус и кошелек. Цены - от 18 тысяч и выше, но продавцы уверяют, что прослужит такая печка долго. Покупают их в основном владельцы частных и дачных домов.

© Sputnik Дровяные печи

"У них разные габариты. В одних внутри есть подносы, для готовки или подогрева еды. Модели чуть подороже с крышкой, можно ее закрывать на лето. Производство турецкое, из Стамбула", - объяснила продавец.

"Волшебные" лампы и генераторы света

Но самым популярным товаром в "беспросветный" период оказались не печки и даже не свечи, которых на рынке достаточно. Жители столицы предпочитают заменить натуральный источник света светодиодными лампами. Заряжаются они, как телефон, через провод и могут освещать помещение 2-3 часа.

В магазине электроники признались, что не успевают закупать товар. На витрине осталась последняя светодиодная лампа за 280 рублей, она же была самой дешевой. В ассортименте товар до 750 рублей.

"Последние несколько дней люди приходят и берут по три-четыре штуки. Новый товар появится уже сегодня, через полтора часа", - говорит консультант.

В попытках избежать проблем со светом, некоторые покупают генераторы, работающие на бензине или солярке. Электричества от одного небольшого устройства, мощностью в три киловатта, может хватить на подзарядку телефона, работающий телевизор или роутер. Обойдется такое удовольствие в 18 тысяч рублей. Но есть модели и за 200 тысяч мощностью в 20 киловатт. С такими не страшен никакой энергетический кризис.

По словам продавцов, спрос и заказ на генераторы в основном поступает от больших компаний, реже от мелких организаций. Позволить себе такое устройство может далеко не каждый житель.

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