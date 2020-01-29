Не пустить вирус: медики Абхазии взяли под контроль границу с Грузией

Министерство здравоохранения и соцобеспечения Абхазии издало указ о проведении профилактических работ по недопущению проникновения в республику вирусных заболеваний через госграницу по реке Ингур 10 января 2020 года.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Мобильная группа дежурных медиков Галской ЦРБ проводит осмотр людей, пересекающих границу по реке Ингур, и выявляет случаи заражения гриппом, рассказала главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

"Они проводят бесконтактное измерение температуры, осмотр и, если есть какие-то симптомы заболевания вирусной природы или же не получается идентифицировать эти симптомы, эти люди проходят флюорографическое обследование в специальной мобильной лаборатории, которых на границе по реке Ингур две", - отметила Скорик.

Данных о том, сколько человек прошло обследование и каковы результаты работы медиков на границе Ингур, пока нет, добавила она. Дежурные медики проводят профилактические мероприятия по недопущению проникновения в республику вирусных заболеваний из Грузии с 10 января, согласно приказу Министерства здравоохранения и соцобеспечения Абхазии.

По словам Скорик, эти превентивные меры приняты по аналогии с 2019 годом, когда в Грузии была зафиксирована вспышка свиного гриппа. Она подчеркнула, что на грузинской стороне границы медики не проводят такую работу.

"Что касается границы по реке Псоу, на российской стороне несут службу четверо сотрудников карантинной службы Роспотребнадзора, которые постоянно мониторят ситуацию и обеспечены довольно мощными тепловизорами. Это происходит удаленно в автоматическом режиме, и у них нет необходимости подходить к каждому человеку и обследовать его", - объяснила Скорик.

С 15 января с ОРВИ и гриппом было госпитализировано в стационары Абхазии 184 ребенка, из которых четыре ребенка с лабораторно подтвержденными случаями заражения гриппом штамма "А" и один штамма "B".

Среди взрослого населения за этот период времени госпитализировали 16 человек в состоянии средней тяжести заболевания. Абхазские медики связывают такое состояние с осложнениями после гриппозной инфекции, так как обследование на наличие гриппа ничего не выявило.

"Скорее всего, эти люди перенесли болезнь на ногах. Видимо, иммунитет был крепкий. То есть они не обратились в лечебные учреждения и не лечились. Теперь они были госпитализированы с осложненными формами. Сейчас медики принимают все меры", - сказала Скорик.

Главный государственный санитарный врач Абхазии также рассказала, что на территории России сейчас идет подъем острых респираторных заболеваний, в том числе гриппозных инфекций. 70% от общего количества подтвержденных в лабораториях заболеваний гриппом – штамм "B", который не дает серьезных осложнений. Но это не говорит об отсутствии необходимости обращения к врачам при первых симптомах, подчеркнула она.

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