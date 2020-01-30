Бганба поручил главам госпредприятий провести инвентаризацию

И.о. президента сообщил о том, что в дальнейшем необходимо приступить к планированию долгосрочных программ для развития РУПов и госкомпаний, это повысит их рентабельность.

СУХУМ, 30 янв. - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба обсудил с руководителями предприятий Государственного управления по энергетике, транспорту и связи, вопросы эффективности деятельности РУПов, сообщается на сайте Кабмина.

Бганба в ходе совещания заявил о необходимо проанализировать работу предприятий, привести в порядок балансы, рассчитаться с долгами организаций перед налоговыми и другими ведомствами.

Кроме того, "необходимо осуществить инвентаризацию для выявления фактического наличия имущества, определить количество материально-производственных ресурсов, проверить соблюдение правил содержания и эксплуатации основных средств предприятий", - говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Валерий Бганба подчеркнул, что эти мероприятия позволят осуществлять контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов.

И.о. президента также отметил, что "предприятия Государственного управления по энергетике, транспорту и связи по сути должны занимать ведущие позиции в ключевых отраслях экономики: в инфраструктуре, энергетике, промышленном комплексе".

Госуправление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи наделено правами собственника имущества в отношении восьми предприятий: РУП "Черноморэнерго", ГК "Абхазтоп", ГК "Абхазское пароходство", РУП "Абхазская железная дорога", РУП "Международный аэропорт "Сухум" имени В.Г. Ардзинба", РУП "Апсныавтовокзал", РУП "Абхазавтодор".

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