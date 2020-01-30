Ушли с горящими глазами: в Sputnik завершился первый этап Школы молодого журналиста

Слушателей учили, как отличить настоящие новости от фейковых, придумывать интересные заголовки и грамотно готовиться к интервью.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый этап Школы молодого журналиста завершился в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 30 января.

Школа молодого журналиста – часть медиапроекта SputnikPro. Занятия в школе проходили четыре дня в пресс-центре Sputnik. Ежедневно слушателей обучали навыкам, которыми должен обладать начинающий журналист - как правильно определить целевую аудиторию СМИ, узнать ее предпочтения, как отличить настоящие новости от фейковых, написать краткую историю простым языком, придумать интересные заголовки, подзаголовки и лиды, грамотно подготовиться к интервью, основных принципах создания фото и видео контента.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер-классы для участников проводил советник МИА "Россия сегодня", колумнист Sputnik Олег Дмитриев

Мастер-классы для участников проводил советник МИА "Россия сегодня", колумнист Sputnik Олег Дмитриев. По его словам, одной из главных целей проекта было вызвать интерес участников школы к изучению современных технологий создания медиаконтента.

"Мы постарались зажечь глаза молодых ребят, которые учатся журналистике, либо чему-то другому. Такое знакомство с журналистикой поможет человеку понять, будет ли он сам полезен в этой области и будет ли журналистика полезна ему. Но главное, чтобы горели глаза", - сказал он.

Участники Школы молодого журналиста – это 12 человек, которые прошли предварительный отбор. В основном это учащиеся последних курсов или выпускники вузов, многие слушатели по профессии не связаны с журналистикой и пришли в Sputnik получить новый опыт. Гордость за страну, традиции, взвешенность в суждениях, внимательность в принятии решений и желание рассказывать истории подробно, отличают учеников Школы молодого журналиста в Абхазии, отметил Дмитриев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Занятия в школе проходили четыре дня

Марианна Кубрава по специальности юрист, но уже много лет увлекается фотографией и стремится превратить свое хобби в профессию. В Школу она пришла, чтобы получить новые знания в области фото и видеокорреспонденции. Однако, по словам девушки, текстовые "фишки" оказались не менее интересными.

"Сложнее всего было, когда мы придумывали заголовки. Оказалось, что это очень сложно, хотя я раньше не задумывалась о том, насколько трудно писать тексты и складно выражать свои мысли на письме. Скорее всего, я не стану пишущим журналистом, но полученный опыт очень полезен для общего развития и обязательно когда-то пригодится", - отметила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран

Лингвист Виктория Гобечия о проекте в Sputnik услышала от родственников, подала заявку, но призналась, что не надеялась пройти отбор. Больше всего девушку впечатлил мастер-класс "Как рассказать историю на камеру". Оказалось, сформулировать четко и понятно неподготовленный текст не так легко.

Следующий этап Школы молодого журналиста пройдет на базе Sputnik Абхазия в марте.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Следующий этап Школы молодого журналиста пройдет на базе Sputnik Абхазия в марте

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран.

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