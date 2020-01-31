Вопрос с перетоком электроэнергии в Абхазию может решиться в ближайшие дни

Ликвидация энергодефицита в Абхазии будет осуществлена за счет расходования средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Переговоры о перетоке электричества из России ведутся, в Минэкономики Абхазии рассчитывают на то, что вопрос будет решен "в ближайшие дни".

Тема перетока электроэнергии была затронута на первом после отставки президента Абхазии Рауля Хаджимба совещании в Кабмине.

"С утра были контакты с профильными органами и Минэнерго России по вопросу перетока электроэнергии. Рассчитываем, что сегодня будут даны соответствующие поручения и, надеюсь, что в ближайшие дни получим переток", - заявил вице-премьер Абхазии, министр экономики Адгур Ардзинба.

Он также добавил, что ситуация с электроэнергией в Абхазии крайне тяжелая. Сроки по достижению договоренности о перетоке между странами отодвинулись из-за внутренних политических проблем в республике и расстановок в российском правительстве.

По словам Ардзинба, специалисты России побывали на Джварском водохранилище и провели анализ сложившейся там ситуации с низким уровнем воды.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что поставки электроэнергии из России в Абхазию должны начаться с 1 февраля. Необходимые объемы предоставит "Интер РАО" по "минимальному" тарифу, а расходы будут компенсированы из бюджета.

Однако эту информацию в Министерстве экономики республики корреспонденту Sputnik не подтвердили. В ведомстве отметили, что 29 января исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию и ликвидации временного энергодефицита. Но с тех пор никаких вестей о перетоке от российской стороны не было.

В "Черноморэнерго" корреспонденту Sputnik также не подтвердили информацию, данную "Коммерсантом".

Ранее сообщалось, что российской стороной уже даны поручения всем соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии. Контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением поставки электроэнергии возложен на вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба.

Сумма за переток энергии в 2019 году составила 190 миллионов рублей. Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,812 миллиона рублей.

С 27 января в Абхазии начались веерные отключения света. Это связано с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 439,13 метров. Если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В ведомстве предупредили, что в зависимости от ситуации график может ужесточаться.

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