Объем допустимого вылова хамсы в акватории Абхазии увеличили вдвое

Правительство Абхазии внесло изменения в проект-постановление "Об утверждении допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов" на заседании 31 января.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Объем допустимого вылова хамсы в акватории Абхазии увеличили с 35 до 76 тысяч тонн в сезон путины 2019-2020 годов.

"По данным от экологов и по тому, что мы видим, путина в акватории Абхазии идет благоприятно. Поэтому мы предлагаем повысить вылов черноморской и азовской хамсы до 76 тысяч тонн", - сказал председатель Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалия.

И.о. президента Абхазии Валерий Бганба уточнил, есть ли азовская хамса в акватории республики. Какалия ответил, что ее нет уже четвертый год. В связи с этим Бганба предложил не включать этот виды рыбы в список во избежание лишних разговоров.

В ноябре 2019 года Кабинет министров принял акты по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов, распределив квоты на добычу хамсы. Согласно расчетным данным Госкомитета по экологии, в сезоне 2019-2020 годов в акватории Абхазии ожидается около 120 тысяч тонн черноморской хамсы, но для того чтобы сохранить популяцию этой рыбы, общий допустимый улов установили в пределах 41 тысячи тонн, а рекомендованную квоту - 36 тысяч тонн.

Какалия рассказал, что уже выловлено 33 тысячи 700 тонн, и по его подсчетам, занимающиеся переработкой рыбы предприятия должны заплатить 35 миллионов рублей налогов в течение предстоящей недели.

Согласно списку, в путину 2019-2020 годов рекомендуемые квоты на вылов хамсы составляют 76 тысяч тонн, шпрот – 330 тонн, ставриды – 230 тонн, барабульки – 120 тонн, кефали – 110 тонн, мерланга – 100 тонн, скатов – 30 тонн, смариды – 65 тонн, прочих – 25 тонн.

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