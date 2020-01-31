Сокращения и компромисс: ведомства Абхазии отчитались об оптимизации кадров

Президент Абхазии подписал указ о новой структуре Кабмина 28 октября 2019 года и поручил правительству оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, сократив ее не менее чем на 15%.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Руководители ведомств и госкомитетов отчитались об исполнении президентского указа по оптимизации штатной численности структуры правительства на заседании Кабмина в пятницу 31 января.

Министр юстиции Абхазии Марина Пилия рассказала, что размер ассигнований на содержание Минюста запланирован в размере 57,4 миллиона рублей в 2020 году. Она рассказала, что после оптимизации в штате подведомственных ему организаций осталось 207 сотрудников, пять человек были сокращены в аппарате министерства, еще один - в Государственной нотариальной конторе №1.

Аппарату Госуправления по строительству удалось достичь компромисса с правительством страны. Как уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik председатель этого Управления Тимур Агрба, еще до указа о проведении оптимизации руководство организации обратилось к правительству с просьбой об увеличении штатной численности.

"Согласно положению о проведении строительного контроля, технического надзора при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, при годовой стоимости работ в районе полутора миллиарда рублей численность работников служб технадзора должна составлять 48 человек, а в настоящее время на этой должности у нас работает всего девять человек. Поэтому мы просили увеличения штатов, но в связи с тем, что вышел указ об оптимизации, мы написали письмо в Минфин с просьбой не увеличивать количество наших штатных единиц, а хотя бы оставить прежнее. Понимаете, с учетом Инвестиционной программы у нас реально не хватает людей на всю Абхазию", - объяснил Агрба.

На заседании в пятницу 31 января Кабмин утвердил предельную штатную численность Госуправления по строительству в количестве 35 штатных единиц. На его содержание в 2020 году потратят пять миллионов 159 тысяч рублей.

Предельная численность работников Госкомитета по сельскому хозяйству - 26 человек. На содержание структуры из республиканского бюджета будут выделять шесть миллионов 723 тысячи рублей.

В Государственном комитете Абхазии по делам молодежи и спорту с 2020 года будут работать 27 сотрудников. Это на пять человек меньше, чем было прежде. Размер ассигнований составит два миллиона 470 рублей.

Валерий Бганба представил присутствующим на заседании нового и.о. председателя этой организации Михаила Пиканина и зачитал его краткую биографию.

Пиканину 57 лет. Окончил Ленинградский институт физической культуры и спорта, где в разные годы работал тренером, старшим тренером, начальником отдела по работе с молодежью в Ленинградской области. С 2016 года работает в системе Госкомспорта Абхазии. С 2018 года занимал должность главного специалиста по международным связям при Госкомспорте Абхазии и председателя Федерации дзюдо республики.

Его предшественник на должности председателя Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Баграт Хутаба направлен в Сирию в качестве представителя МИД республики, уточнил Бганба.

На заседании правительства в декабре 2019 года о том, как провели оптимизацию, отчитались руководители Министерства по налогам и сборам, Минфина, Минкультуры, Госуправления по экологии и охране природы, Госуправления по энергетике, транспорту и связи, Государственной миграционной службы Абхазии, Госкомитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации.

Общее количество сокращенных штатных единиц в семи вышеуказанных ведомствах составило 73,5 штатных единицы, а сумма сэкономленных средств составит более восьми миллионов рублей.

Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении новой структуры Кабинета министров Абхазии 28 октября. Он также поручил Кабмину оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в структуру правительства, не менее чем на 15 процентов в срок до 1 января 2020 года.

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