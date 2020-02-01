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ЦИК Абхазии опубликовал список избирательных округов в Абхазии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (24)
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Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 20-21 марта 2020 года.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала список избирательных округов с указанием границ и мест нахождения окружных избирательных комиссий.

С прошлых выборов президента Абхазии список не изменился. В него входят 35 округов и 152 избирательных участка.

Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 20-21 марта 2020 года. Процесс голосования на всех избирательных участках пройдет 22 марта с 08:00 до 20:00.

План предвыборных мероприятий ЦИК
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Участковые избирательные комиссии будут обязаны предоставить протоколы о результатах голосования в окружные комиссии 22-23 марта, после чего окружные комиссии обязаны предоставить протоколы в ЦИК.

В течение трех дней после дня выборов пройдет подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов. Итоги выборов будут опубликованы в течение трех дней с момента подписания протокола.

Новые выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. С 22 января началась процедура выдвижения кандидатов на пост главы государства.

В 2019 году первый тур президентских выборов в Абхазии прошел 25 августа. На пост главы государства баллотировались экс-президент Рауль Хаджимба, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа, Олег Аршба, Астамур Тарба, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Алмас Джапуа, Артур Анкваб и Астамур Какалия.

Во втором туре, который состоялся 8 сентября того же года, за пост президента боролись Рауль Хаджимба и Алхас Квициниа. Победу одержал Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако 10 января 2020 года суд кассационной инстанции принял решение о незаконности итогов президентских выборов, удовлетворив жалобу экс-кандидата Алхаса Квициниа.

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