Ужесточить и разобраться: Кварчия рассказал о подготовке к выборам

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия в интервью Sputnik Абхазия рассказал о том, какие поправки нужно внести в закон "О выборах президента Абхазии" до повторных президентских выборов в республике.

"После того как президент сложил с себя полномочия, я общался с председателем парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерием Агрба. Мы обсудили 19-ю статью закона "О выборах президента", отметили, что в закон необходимо внести изменения. Было решено провести комитетское заседание", - сообщил он.

По словам Кварчия, было много различных мнений, кто-то считает, что в закон не нужно вносить изменений, так как последние выборы прошли по нему, и Верховный суд принимал решение исходя из этого закона.

"Часть депутатов считает, что при повторном голосовании не нужно вносить никаких поправок. Кто-то сказал, что внесение изменений носит обязательный характер. На ближайшей сессии будут вынесены предложения, касающиеся 19-й статьи закона о выборах президента. Насколько я могу судить, большинство депутатов не согласны с тем, что в выборное законодательство нужно внести изменения. Я считаю, что 19-ю статью следует упростить, чтобы она была понятна всем, но, возможно, она не претерпит изменений", - подчеркнул спикер Парламента Абхазии.

Валерий Кварчия отметил, что ЦИК страны направил в Парламент предложения по поправкам в закон "О выборах президента Абхазии", несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия не обладает законодательной инициативой.

"В обращении предлагается сделать 20 поправок, среди них и 19-я статья, я пока не могу давать оценку предложениям, пока комитет по государственно-правовой политике не выскажется по ним. На сессии Парламента мы выставим на обсуждение и предложения ЦИК, и предложения депутатов Народного Собрания", - заметил он.

Также группа депутатов предлагает обсудить и другой вопрос – о том, чтобы граждане, которым на момент начала Отечественной войны исполнилось 18 лет и которые не принимали в ней участие, не имели возможности выставлять свои кандидатуры на высшую государственную должность, рассказал Кварчия.

"Мне кажется, что такое предложение правильное", - подчеркнул он.

Кроме того, Валерий Кварчия сказал, что требования к кандидатам в президенты нужно ужесточить.

"Мы с вами видели, что был кандидат, который нарушал закон ранее, сейчас он находится под следствием. Нужно создать преграды, так как если все могут становиться президентами, это может навредить нашему государству. Кроме того, будущий президент должен хорошо знать государственный язык, поэтому я поддерживаю ЦИК в том, что они ужесточили требования к знанию абхазского языка", - заметил спикер Народного Собрания Абхазии.

Ранее председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил о том, Центральная избирательная комиссия Абхазии направила свои предложения к закону "О выборах президента Абхазии" в Парламент страны.

В частности, речь идет о поправках статьи 19, касающейся повторного голосования в случае второго тура. Согласно этой статье, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов, чем было подано против него. При этом в ней не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата.

12 января ЦИК Абхазии назначил дату новых выборов главы государства на 22 марта. Уже утвержден календарный план предстоящих выборов.

Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов второго тура выборов главы государства.

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