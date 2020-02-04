Мигрантам запретят въезд в Абхазию из-за опасности распространения коронавируса

Ограничение на въезд мигрантов и лиц, приравненных к мигрантам, связано с обширным распространением коронавирусной инфекции. Число заразившихся новым типом инфекции в Китае к 4 февраля достигло 20438 человек.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. С 4 февраля на КПП "Псоу" и "Ингур" будут введены ограничения на въезд мигрантов на территорию Абхазии, рассказала Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Вместе с Государственной миграционной службой республики мы пришли к решению ввести карантин на Псоу и Ингуре для мигрантов и лиц, приравненных к ним. Это сделано для того, чтобы защитить население Абхазии от завоза коронавирусной инфекции, которая приобретает широкий масштаб. Все мигранты не будут впускаться вне зависимости от состояния здоровья. Сейчас Министерство здравоохранения и соцобеспечения Абхазии не имеет возможности регистрации коронавирусной инфекции", - объяснила она.

Ограничения на въезд в Абхазию коснутся лиц, не имеющих гражданства Абхазии или справки, подтверждающей факт подачи документов на получение гражданства республики.

"Скорее всего, мы будем рекомендовать ограничить и въезд туристам, потому что в случае опасности мы не сможем оказать соответствующую помощь, так как у нас нет тест-систем на определение коронавируса", - добавила Скорик.

Ограничение на въезд на территорию Абхазии для мигрантов будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не снимет чрезвычайную ситуацию, объяснила Скорик.

"Сейчас главное, чтобы не нагнеталась обстановка. В соцсетях пишут много, якобы люди прямо на улицах падают и умирают. Стоит помнить, что за распространение неадекватной информации в России предусмотрено уголовное наказание. Ситуация на самом деле под контролем. Заболевание лечится. В Абхазии Минздрав держит руку на пульсе. Делает все, чтобы инфекция не попала в республику", - сказала она.

С 15 января на Ингуре работает санитарно-карантинный пост для проведения противовирусной терапии. Всего с 15 января по 3 февраля через границу на Ингуре в обе стороны проследовало около 11 тысяч 900 человек, было выявлено пятеро заболевших гриппом (не коронавирусом).

Согласно приказу министра здравоохранения Абхазии, бригады врачей будут работать на границе до 1 марта.

Число заразившихся новым типом коронавируса в Китае достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались.

В России с сегодняшнего дня вступило в силу решение об ограничении въезда через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая. Часть граждан будут пропускать только в московском аэропорту Шереметьево. Решение касается всех иностранцев, кроме граждан стран-членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

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