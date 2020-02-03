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Россия передела странам ЕАЭС и СНГ тест-системы для диагностики коронавируса

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Sputnik Абхазия
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Средства диагностики переданы на безвозмездной основе в рамках сотрудничества в сфере противодействия эпидемиям.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Россия передала странам - членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает Роспотребнадзор

Средства диагностики были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. Они переданы странам ЕАЭС и СНГ на безвозмездной основе. 

Ранее российские тест-системы для определения коронавируса нового типа были переданы в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Ожидается поставка средств лабораторной диагностики в Киргизию и Таджикистан.

© AFP 2019 / HECTOR RETAMAL
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Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, сотрудничество в сфере противодействия эпидемиям, которое включает безвозмездную поставку современных средств диагностики и профилактики инфекций, вносит большой вклад в защиту здоровья населения на евразийском пространстве.

Власти Китая в конце декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

Согласно последним данным, число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. 

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