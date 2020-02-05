Милиция разобрала палатки у Парламента Абхазии

СУХУМ, 5 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Активиста за принятие антикоррупционного закона Джансуха Адлейба вызвали в Управление внутренних дел по Сухуму для написания объяснительной.

По словам Адлейба, силовые структуры пытались сорвать акцию, около 40 сотрудников милиции приехали к зданию Парламента и убрали палатки, установленные активистами 4 февраля.

После сотрудники правоохранительных органов пригласили в милицию активистов. Джансух Адлейба явился в силовые структуры добровольно.

"Мы пришли сюда, не стали сопротивляться. Мы дали объяснения, зачем и когда пришли к Парламенту. Все изложили как есть", - сказал Адлейба.

У активистов также состоялась беседа с начальником Управления милиции Сухума Адгуром Квициния, который уговаривал их прекратить акцию.

"Нас уже сутки уговаривают. Но в моем понимании они выбрали самый легкий путь. Что мне делать дальше, я знаю. Я сдаваться не собираюсь", - добавил Адлейба, подчеркнув, что акцию прекращать он не намерен.

Инициативная группа сторонников принятия антикоррупционного закона объявила о бессрочном митинге у здания Парламента Абхазии 4 февраля.

Активисты провели ночь у Парламента и заявили, что не собираются расходиться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

В четверг 6 февраля состоится сессия Парламента Абхазии, в повестке которой принятие антикоррупционного закона. Законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" Парламент уже принял в двух чтениях.

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