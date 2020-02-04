Сторонники антикоррупционного закона разбили палатки у Парламента в Сухуме

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Инициативная группа сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН, направленной против коррупции, объявила о бессрочном митинге у здания Парламента Абхазии в Сухуме. Они требуют незамедлительного принятия статьи и антикоррупционного закона.
У здания собралось около 20 человек, которые намерены ночевать у Парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Для этого митингующие поставили палатки у входа.
"Наши намерения серьезные. Мы будем находиться здесь до тех пор, пока не будет принят закон, необходимый нашей стране и будущему президенту для строительства государства. Терпение уже на исходе, ждать больше некого и нечего. Мы не видим светлого будущего для наших детей. Мы готовы ждать здесь до принятия закона, месяц, два - неважно. Это очень кропотливый, но единственный путь", - заявил корреспонденту Sputnik представитель митингующих Джансух Адлейба.
По словам активистов, к ним уже выходили представители Парламента, но договориться о чем-то не удалось.
Конвенция ООН против коррупции вступила в силу в декабре 2005 года. В настоящее время к ней присоединились 186 стран. Документ обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.
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