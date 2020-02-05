Без паники: шторм "Петра" обойдет Абхазию

Шторм "Петра" надвигается на Черноморское побережье Краснодарского края. Разгул стихии придется на вечер среды и предстоящую ночь.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Ураган ударит по Краснодарскому краю, опасных явлений, связанных с непогодой, в Абхазии ожидать не стоит, сказала в интервью радио Sputnik специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш.

"Интенсивность ветра будет больше в западной части Абхазии. Ураган больше будет проявляться по Краснодарскому краю, Сочи. Но особо опасных явлений мы не ждем, создавать панику не стоит, это обычное явление для февраля", - сказала метеоролог.

В течение трех суток, включая ночь с пятого на шестое февраля, ураганных ветров в республике не ожидается. Однако ветер усилится до 15-17 метров в секунду. В некоторых отдельных районов Абхазии ветер может достичь скорости до 20 метров в секунду, сказала Трапш.

"На Черноморском побережье будут перепады фона атмосферного давления, мы будем находиться в активной фронтальной зоне и в периферии Североатлантического циклона. Это вызовет периодические усиления ветра", - отметила она.

В субботу и воскресенье, столбик термометра будет достигать отрицательных значений до минус четырех, шести градусов. Это может вызвать гололед на дорогах, предупреждает Диана Трапш.

"В ночь с субботы на воскресенье ждем обильный ливневый снег, он захватит не только предгорные возвышенности, но и прибрежную полосу. Этот активный холод будет сохраняться до 10 февраля", - заметила она.

Днем воздух будет прогреваться до плюс четырех, шести градусов, но ночью ожидается минус четыре, шесть градусов. В предгорных и горных районах отрицательная температура может достигать минус семи градусов.

Ранее синоптики сообщали, что на Черноморское побережье Краснодарского края надвигается шторм "Петра". В его эпицентре окажется Черноморское побережье – от Новороссийска до Сочи.

Читайте также: