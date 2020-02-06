Роли на сцене и на поле боя: Герой Абхазии Мзия Бейя отмечает юбилей

О том, в какой семье она выросла, как актерскую сцену пришлось сменить на "декорации" Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Мзия Бейя родилась в многодетной семье 6 февраля 1960 года в селе Блабырхуа. Когда ей исполнилось семь лет, родители решили переехать в соседнее село Отхара, где она и выросла.

Sputnik

Детство и юношество

Родители Мзии были крестьянами. Мама Алла Харазия работала швеей и трудилась вместе с супругом Чичико Бейя в колхозе. С раннего детства маленькую Мзию приучали к труду, она вспоминает, чтобы пойти на колхозное поле, приходилось вставать ранним утром.

"Нас было шестеро детей, четверо из нас родились в селе Блабырхуа, двое уже в селе Отхара. Мы выросли в большой и дружной семье, где были и тети, и дяди, и бабушки. Росли мы в атмосфере любви, взаимного уважения, мы купались в этой любви", - говорит она.

© Foto / предоставлено Мзией Бейя Мзия Бейя с матерью и братом

После окончания школы Мзия планировала поступить на исторический факультет АГУ, но не смогла сдать экзамен. Однако Мзия Бейя уже тогда была не из тех людей, которые просто так сдаются, решив получить специальность, она окончила курсы машинописи и делопроизводства.

"Потом я увлеклась театром, был такой самодеятельный художественный кружок при железнодорожном Доме культуры в Сухуме, которым руководил Астамур Циба. Я попала туда через своих друзей, кстати, там я познакомилась со своим будущим супругом Борисом Инапшба. Это было судьбоносным событием, так начался второй этап моей жизни", - рассказала Бейя.

© Foto / предоставлено Мзией Бейя Мзия Бейя

Судьбоносным драмкружок стал не только для Мзии Бейя, но и для ее сестры, которая также встретила своего будущего мужа именно там.

© Foto / из личного архива Мзии Бейя Мзия Бейя участвовала в самодеятельном художественном кружке при Доме культуры в Сухуме.

Роли в драмкружке и замужество

Выступления в драмкружке для Мзии Бейя были занятием, которое она очень любила. Она исполняла различные роли во многих постановках, например, роль Ханифы в спектакле "Призраки" по произведению Дмитрия Гулиа.

"Мы не всегда были партнерами по одному спектаклю с будущим мужем, но такие спектакли были. Также я играла в спектакле "Кто из нас глухой" по произведению Шоты Чкдуа, мы выступали с моей сестрой, играли двух сестер. Помимо того, у меня была роль в спектакле "Требуется лжец", - говорит Мзия Бейя.

Мзия также принимала участие в массовках в спектаклях Абхазского драматического театра.

"Мне выпала честь быть на одной сцене с такими великими актерами, как Самсон Кобахия, Азиз Агрба, Шарах Пачалиа. Я была горда тем, что стояла рядом с ними, несмотря на то, что всего лишь в массовке, одно нахождение с ними на одной сцене было великой честью", - заметила она.

В составе Абхазского драмтеатра Мзия Бейя ездила в Тбилиси и Москву, тогда они выступали на сцене МХАТа со спектаклем "Поднятая целина".

© Foto / из личного архива Мзии Бейя Мзия Бейя в годы выступлений в составе Абхазского драмтеатра.

Со своим будущем мужем Мзия Бейя познакомилась в 1977 году, а уже в следующем году они создали семью. "Были очень трудные времена, особенно в предвоенные годы, но мы были оптимистами, несмотря на то, что для жилья снимали подвальные помещения в грузинских домах. Оптимизм и молодость окрыляют, все трудности, которые мы испытывали, преодолевали с легкостью", - рассказала она.

Война

Непростая, но мирная жизнь для семьи Мзии Бейя, как и для всех жителей Абхазии, закончилась 14 августа 1992 года. В войне с Грузией погиб супруг Мзии Борис Инапшба, которого посмертно наградили орденом Леона.

"Мой муж был в Абхазской гвардии, он был участником всех довоенных событий, я была вовлечена в деятельность Форума народного единства Абхазии "Аидгылара", то есть это была наша жизнь. Мы, как и многие другие, понимали, что приближается нечто, что изменит нашу жизнь, были психологически готовы", - говорит она.

За два месяца до войны к Мзии Бейя пришла идея создать команду из медиков для оказания помощи солдатам в случае начала войны.

"Нас называют санинструкторами, но мы были боевыми единицами, потому что человек, у которого автомат в руках, он - боевая единица. Мы начали санитарными инструкторами. Я обратилась со своим предложением к "Аидгылара", проект одобрили, я составила список людей, которые могли оказать первую медицинскую помощь, у меня у самой не было опыта", - заметила Бейя.

Несмотря на то, что вероятность войны была, ее начало стало неожиданностью, вспоминает она.

"Я начала свой путь с Красного моста, побежала туда с подручными материалами, помнится, Юрий Квициния, который работал в Верховном Совете, он быстро достал дипломат с лекарствами, и я его забрала. Потом мы вскрыли аптеку на Красном мосту с Дамеем Квициния, зашли и вытащили медикаменты, у меня не было даже нормальной сумки. Обвязала себя большой марлей, положила туда медикаменты, как могли, пытались оказывать помощь раненым", - вспоминает Бейя.

В первый же день войны раненых, которым была необходима помощь, оказалось девять человек, говорит она.

"Я хочу написать мемуары о войне, у меня есть некий план, можно написать какие-то краткие рассказы, события, которые происходили на моих глазах", - сказала Мзия Бейя.

По ее словам, в военное время кровь раненых ее не пугала, было одно желание – помочь раненым.

"Кровь меня пугает сейчас, а тогда я не задумывалась об этом. Делать уколы я научилась еще в пятом классе, мне это было несложно. Делать внутривенные уколы научилась прямо во время войны, так получилось, что когда мне пришлось сделать в вену укол, я не могла сказать, что не знаю этого, я просто рискнула", - отметила она.

© Foto / из личного архива Мзии Бейя Мзия Бейя прошла всю войну, удостоившись звания Герой Абхазии.

В тяжелый период у человека появляются силы, о существовании которых он мог знать раньше, уверена Герой Абхазии.

"В такой тяжелый период человеку, который поставил цель, свыше даются силы, я на себе это испытала", - сказала Бейя.

Она прошла всю войну, удостоившись высокого звания Герой Абхазии. Сегодня Мзия Бейя счастливая бабушка, у нее растут внук и внучка. Она надеется, что все будущие поколения в Абхазии не будут знать, что такое война, и Абхазию будут ждать мир и спокойствие.

Фотографии из личного архива Мзии Бейя © Foto / из личного архива Мзии Бейя

Фотографии из личного архива Мзии Бейя © Foto / из личного архива Мзии Бейя 1 / 2 © Foto / из личного архива Мзии Бейя Фотографии из личного архива Мзии Бейя

Работа в музее Боевой Славы

Мзия Бейя была назначена в 2010 году директором музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.

"Четыре с половиной года временным офисом служил мой дом, потому что нам негде было работать, и мы с коллективом работали у меня дома", - сказала Бейя.

Из-за того, что хранить объемные экспонаты было негде, работники музея стали собирать фото- и видеоматериалы и документы, таким образом сохраняя память об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Конечно, мы делали проекты, такие как встреча двух поколений ветеранов войны "Аԥҳәызба ар рымаҭәа зшәу" ("Женщина в военной форме" – ред.), они были востребованы в течение нескольких лет. Эти проекты мы проводили совместно с Ассоциацией женщин-ветеранов войны, а также совместно с посольством России в Абхазии", - отметила она.

© Foto / из личного архива Мзии Бейя Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Бейя возглавила в 2010 году.

Однако основная деятельность музея началась после того, как они получили помещение в декабре 2014 года, сообщила Мзия Бейя.

"Когда мы пришли в здание, у нас не было ни одного экспоната, а наш музей государственный. Для того чтобы иметь статус государственного, музей должен иметь свыше одной тысячи экспонатов", - подчеркнула Бейя.

В течение полутора лет работники музея сумели собрать необходимое количество экспонатов, рассказала она.

"Пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить наше население, которое приносило материалы нам. Не всегда легко расстаться с дорогими сердцу вещами, которые принадлежали сыновьям, братьям, сестрам, это очень сложно, мы порой плакали вместе с теми, кто приносит эти вещи, потому что они их отрывали от души и сердца", - отметила она.

Сегодня в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба более двух тысяч экспонатов. Фонд музея постоянно пополняется, и для того чтобы экспонировать все вещи, не всегда хватает места, из-за этого приходится менять экспозиции, посетовала Мзия Бейя.

Вещи в музей приносят не только из различных районов Абхазии, но и из-за пределов страны. Так, соотечественник Владимир Какалия привез из России гармошку времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, заключила она.

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