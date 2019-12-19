Бесценный архив: документы о первом абхазском летчике передали в музей

Один из документов, переданных в музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, подписан самим председателем ЦИК Абхазии Нестором Лакоба.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Два архивных документа, связанных с первым абхазским летчиком Виктором Аргун, передали в Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.

Документы нашел и передал музею историк Евгений Ларин. Один из документов подписан самим председателем ЦИК Абхазии Нестором Лакоба, другой – личный листок по учету кадров.

"Появление этих документов носит какую-то закономерность. Друзья и коллеги в Москве, в Рязани знают, что я большой друг и поклонник Абхазии. И вот, один из товарищей предоставил мне эти документы, попросил передать в музей, чтобы люди видели", – рассказал предысторию появления документов Геннадий Ларин.

Документ, подписанный председателем ЦИК Абхазской ССР, был составлен за несколько месяцев до гибели Нестора Лакоба. В ней Лакоба просит начальника Гражданского воздушного флота Ткачева командировать на постоянную работу в Сухумский аэроклуб Виктора Аргун, который на тот момент завершил учебу в Батайской летной школе и стал пилотом IV класса гражданско-воздушного флота.

"Этот документ свидетельствует, во-первых, о личной заботе Нестора Лакоба о судьбе Виктора Аргун, во-вторых, о заботе по формированию национальных кадров для становления абхазской авиации", – подчеркнул историк Николай Медвенский.

© Sputnik Документы о первом абхазском летчике передали в государственный музей Боевой Славы

Если бы в Сухуме к 1936 году не построили аэроклуб или же Нестор Лакоба проявил равнодушие и не написал это письмо, неизвестно, оказался бы Виктор Аргун в Абхазии или нет.

Уникальность документа отметил и директор Абхазского госмузея Аркадий Джопуа. Он отметил, что документов, которые были связаны с первым председателем ЦИК Абхазской АССР Нестором Лакоба, практически не сохранилось.

"Подобные документы для нас уникальные. Сегодня практически нет документов, подписанных самим Нестором Лакоба. Эти документы нам о многом говорят. Во-первых, это шрифт, на котором написан документ. Это латынь. В то время абхазская письменность была на латыни. Во-вторых, название города Сухум написано правильно, а не так как позже решили грузины. То есть это доказывает то, что мы не переиначили историю, мы ничего не придумали", – сказал Джопуа.

Внучка первого абхазского летчика Эсма Аргун поблагодарила автора находки.

"Я трепетно отношусь к тому, что касается дедушки. Уже 77 лет, как его нет, но, несмотря на то, что прошло немало времени, о нем помнят и не только члены его семьи. Без прошлого нет будущего. Я благодарна за то, что эти документы попали к нам. Это для нас очень важно", – добавила Эсма Аргун.

Копии документов музей Боевой Славы передал в Абхазский государственный музей, а также родственникам Виктора Аргун.

Директор музея поблагодарила Мзия Бейя Геннадия Ларина за передачу документов.

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