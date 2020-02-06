Специалист рассказала о способах распространения коронавируса

В Абхазии с 4 февраля из-за вспышки коронавируса введены временные ограничения на въезд для граждан Таджикистана, Узбекистана, Кореи, Китая и Киргизии.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Коронавирус не может попасть на территорию Абхазии вместе с товаром, который поставляется в республику из Китая, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии, заместитель директора по научной работе НИИ ЭПиТ АНА, заведующая лаборатории иммунологии и вирусологии Алиса Матуа.

"Коронавирус не устойчив, он не живет долгое время в открытом пространстве. Во-первых, нужно учесть расстояние. Если даже человек, который болен коронавирусом, кашлял во время того, как собирал посылку, и аэрозоли с вирусом попали на предметы, то примерно через 48 часов вирус погибает без человеческого вмешательства. Вопрос заражения таким путем отпадает", - объяснила она.

По словам Матуа, коронавирус может передаться человеку воздушно-капельным путем и посредством использования в пище мяса и молока животных.

"Однако, если мясо и молоко перед употреблением были тщательно термически обработаны, то опасаться нечего. Но стоит отказаться от сырого мяса", - добавила она.

Китайские власти 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число погибших от короновируса в Китае выросло до 565 человек, за сутки умерли 73 человека, выздоровели и покинули больницы 1153 человека.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан заявил, что сейчас у человечества нет действующих лекарств от 2019-nCoV. Однако обратил внимание, что к смертям коронавирус приводит в основном пожилых людей, здоровье которых уже далеко от идеального.

Организация попросила мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на проведение противовирусных операций в ближайшие три месяца.

В Абхазии с 4 февраля из-за вспышки коронавируса введены временные ограничения на въезд для граждан Таджикистана, Узбекистана, Кореи, Китая и Киргизии. Ограничения будут действовать до тех пор, пока ВОЗ не снимет чрезвычайную ситуацию.

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