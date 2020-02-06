Матуа о байках про коронавирус: нужно доверять только информации ВОЗ

В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Алиса Матуа в эфире радио Sputnik Абхазия отметила, что при получении информации о коронавирусе нужно руководствоваться теми данными, которые опубликованы на специализированных сайтах.

"В частности, целесообразно зайти на сайт ВОЗ и получать там профильную информацию. Что касается самого коронавируса и представителей вируса, входящих в это семейство, то впервые они были обнаружены в 1965 году. Вирус был идентифицирован именно у человека…. До 2002 года этот вирус не создавал больших проблем для человека, пока в Китае не была выявлена вспышка вируса атипичной пневмонии. После этого ученые работали над тем, чтобы разработать вакцину или специфическую терапию. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы не имеем вакцины. Это тот вопрос, который не может решиться ни за день, ни за два. Это сложный вопрос. Есть такие вирусы и бактерии, против которых не созданы вакцины. Это вирус иммунодефицита человека, вирус гепатита С, к сожалению, и особенности коронавируса пока не позволяют создать вакцину. Нет и специфической терапии", - сказала она.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 28 тысяч человек, скончались более 500 человек. Еще почти 190 человек заболели вне Китая.

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус не мог появиться искусственным путем. Российские ученые уже расшифровали его генетический паспорт, и следов вмешательства в нем не видно.

Для граждан Таджикистана, Узбекистана, Кореи, Китая и Киргизии будут действовать временные ограничения на въезд в Абхазию из-за вспышки коронавируса, об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник Миграционной службы Андрей Бобуа.

С 15 января на Ингуре также работает санитарно-карантинный пост для проведения противовирусной терапии. Всего с 15 января по 3 февраля через границу на Ингуре в обе стороны проследовало около 11 тысяч 900 человек, было выявлено пятеро заболевших гриппом.

Согласно приказу министра здравоохранения Абхазии, бригады врачей будут работать на абхазо-грузинской границе до 1 марта.

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