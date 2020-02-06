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Кабинет министров республики Абхазия

Двери и решетки: Кабмин объявил конкурс на ремонт правительственных зданий

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Комплексу правительственных зданий был нанесен ущерб в результате протестных акций, которые прошли у Администрации президента Абхазии с 9 по 12 января.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии объявил о конкурсе по выбору поставщика для закупки и реставрации дверей, испорченных в комплексе правительственных зданий во время акций протеста сторонников оппозиции в Сухуме в начале января. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Издержки протеста: деньги на ремонт правительственных зданий выделят из резерва Кабмина

В рамках конкурса выставлены три лота. Первый включает в себя приобретение и установку пяти металлических дверей в Кабинете министров и Администрации президента Абхазии. Его максимальная стоимость составляет 1 213 040 рублей.

Второй лот предполагает приобретение и установку 16 арочных раздвижных решеток, 16 врезных замков, покраску и монтаж решеток и врезных замков, максимальная стоимость – 457 360 рублей.

Третий лот включает реставрацию 62 деревянных дверей, дверных стоек, замену ручек и замков, демонтаж, нумерацию и упаковку к погрузке деревянных дверей. Лот обойдется в 2 143 462 рубля.

Таким образом, всего на три лота установлена общая максимальная сумма в 3 813 862 рублей.

"Победителем в каждом из лотов признается участник, предложивший в совокупности – наименьшую сумму конкурсного предложения, наилучшие условия оплаты цены договора", - говорится в сообщении Кабинета министров.

Заявку на конкурс можно подать в канцелярии аппарата Кабинета Министров Абхазии с 6 по 17 февраля. Итоги будут подведены не позднее 25 февраля.

Ранее на заседании Кабинета министров 31 января было решено, что на оснащение и ремонт комплекса правительственных зданий из резервных средств Кабмина будет выделено более пяти миллионов рублей.

Комплексу правительственных зданий был нанесен ущерб в результате протестных акций, которые прошли у Администрации президента Абхазии с 9 по 12 января.

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