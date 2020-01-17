Ахра Авидзба: участники акций в Сухуме готовы возместить ущерб

В результате протестных акций, которые прошли у Администрации президента с 9 по 12 января 2020 года, комплексу нанесен ущерб. Сумма, которая потребуется для ремонта правительственных зданий, пока не подсчитана.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Участники протестных акций в Сухуме готовы возместить ущерб, нанесенный зданию Администрации главы государства, в полной мере, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik один из организаторов акций Ахра Авидзба.

"Мы видели, что сотрудники охраны швыряли мебель и баррикадировали ими окна, но их задача была понятна, они тоже наш народ. Поэтому мы не будем разбираться, кто и что сломал. Будет назван общий ущерб, и мы все вместе это погасим в полной мере. Единственное, мы сейчас ждем заключение оценочной комиссии. Попросили представителей оппозиции, чтобы они нам об этом сообщили, так как ставить окна и двери, которых там не было, имею в виду по качеству и цене, не вижу необходимости", - отметил Авидзба.

Необходимые средства для компенсации будут собраны среди граждан страны, которые сами изъявят желание внести свой вклад в это дело, но речь не идет о тех вещах, в пропаже которых обвиняют митингующих. С этими обвинениями они не согласны, добавил он.

10 января Мухамед Килба, занимавший на тот момент должность председателя Совбеза Абхазии, заявил, что митингующие взломали оружейную комнату в здании Администрации и завладели оружием.

В свою очередь Ахра Авидзба в интервью Sputnik опроверг информацию о том, что оружейную комнату вскрыли протестующие.

Сейчас Ахра Авидзба вместе с семьей находится в Донецке, но он пообещал, что будет периодически приезжать в Абхазию. Авидзба также подчеркнул, что у него нет никаких политических целей в будущем, и он не собирается занимать какой-либо пост в структуре власти.

"Моя душевная боль, которая меня туда привела, не позволяет мне сесть в какое-то кресло. Я уехал к своей семье, чтобы избежать лишних разговоров об этом в обществе. У меня достаточно нерешенных вопросов в России и Донецке, но я приеду снова в Абхазию, чтобы пообщаться с лидерами оппозиционных сил, кандидатами в президенты во избежание очередного разделения народа", - считает Авидзба.

По поводу планов после президентских выборов Авидзба сказал, что он и его единомышленники предпримут все усилия для объедения всех жителей страны.

"Я не могу понять, почему мы вспоминаем о других нациях в момент выборов. Зачем мы позволили себе сначала дать мегрельскому населению почувствовать себя этнической частью гражданского общества, а потом лишили их паспортов. Почему мы не даем им наши документы, чтобы они могли ездить в Россию и убедиться в том, что эта страна не агрессор. В то же время мы позволяем нашим землякам ездить в Грузию и получать там паспорта", - недоумевает Ахра Авидзба.

Ахра Авидзба родился 27 января 1986 года в Сочи. Отец родом из села Аацы Гудаутского района, мать из села Лыхны. Авидзба переехал в Абхазию в 2011 году после окончания учебы в одном из сочинских вузов.

В 2014 году Авидзба в качестве добровольца прибыл в Донецкую народную Республику и стал первым руководителем интернационального отряда, батальона, затем бригады "Пятнашка", которую он создал. Позывной "Абхаз".

В феврале 2015 года Авидзба получил высшую государственную награду самопровозглашенной республики - "Герой Донецкой Народной Республики".

В 2017 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах в Народное Собрание Абхазии от первого сухумского избирательного округа, но не набрал достаточного количества голосов.

В ноябре 2019 года на набережной Сухума произошло убийство трех человек – Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и сотрудницы ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава. Несколько неустановленных лиц открыли огонь из автоматического оружия по ним и скрылись с места преступления.

Родственники Авидзба и Шамба, в числе которых был и Ахра Авидзба, собрались 2 декабря на площади Свободы в Сухуме и потребовали отставки министра внутренних дел Гарри Аршба. Тогда Ахра Авидзба в качестве представителя митингующих объяснил журналистам, что это вынужденная мера во благо стабилизации криминогенной обстановки внутри государства.

Позже в этот день глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

В ходе расследования убийств были задержаны несколько граждан Абхазии.

В четверг 9 января 2020 года в Сухуме началась новая акция протеста, одним из организаторов которой был Ахра Авидзба. Участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся, по их словам, возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Протесты переросли в беспорядки, в результате которых митингующие разбили входные двери, окна и вошли внутрь здания Администрации президента.

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Первыми, кто выразил намерение баллотироваться, был экс-министр внутренних дел Леонид Дзяпшба и депутат Парламента, лидер Блока оппозиционных сил Алсан Бжания.

Читайте также: