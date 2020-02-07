Французский вечер в театре: премьера комедии "Оскар" прошла в РУСДРАМе

Как РУСДРАМ воссоздавал атмосферу французского городка, почему решено поставить комедию "Оскар", кто следит за дыханием зала и как стать локомотивом театра, читайте в материале Амры Амичба.

Без французских круассанов

В подтверждение расхожей фразы, что театр начинается с вешалки, вечер премьеры в РУСДРАМе для зрителей начался с очереди к гардеробу. Одна гардеробщица не справлялась с наплывом посетителей, а вскоре ей и вовсе пришлось извиняться: закончились номерки. Часть дам под честное слово оставляли свою верхнюю одежду сотруднице театра, однако, нарушая правила, женщина в серой шубе продефилировала в зал. Стало немного жаль ее, ведь будет жарко.

© Sputnik Спектакль "Оскар" рассчитан на самый широкий круг зрителей

В фойе театра фоном для беседующих зрителей звучали французские песни, полумрак помещения нарушали свечи на столах театрального кафе, за которым разместились со своими чашками любительницы кофе, не хватало только французских круассанов. Мужчины предпочитали напитки покрепче. Перенестись во Францию 60-х годов настраивала и стилизованная фотозона. Пространство театра будто обволакивало тебя, и все располагало к атмосфере расслабленности и хорошего настроения.

"Мне даже все понравилось уже до спектакля, как только зашла в зал. Очень глубокий, теплый свет, очень хорошо поставлен, сразу ощущается какой-то уют, комфорт, домашняя атмосфера. И ты уже знаешь, что тебе здесь будет легко, свободно. Настроение поднимается даже от декораций и от света", - сказала зрительница Светлана до начала представления.

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба убежден, что новый спектакль станет популярным и одним из самых посещаемых.

"Оскар" рассчитан на самый широкий круг зрителей, и комедийный спектакль понравится всем, кто приходит в театр развлечься, отдохнуть. Когда мы смотрим на то, что происходит вокруг нас, мы насыщаемся каким-то негативом и нехорошими эмоциями, а негатив разрушает. Наш спектакль – это ответ на все то неприятное, что с нами происходит. Мы хотим таким позитивным спектаклем сказать, что все-таки жизнь прекрасна, нужно уважать и любить друг друга, нужно радоваться, и только это нас спасет", - сказал Хинтба, обращаясь к зрителям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Комедия поставлена в жанре гротеска

Согласных с такими словами оказалось много, и, как ни странно, аплодисменты и возглас браво прозвучали в зале еще до показа премьерного спектакля.

Ираклий Хинтба также сообщил, что комедия "Оскар" была поставлена за счет средств, заработанных на продаже билетов, и в очередной раз поблагодарил собравшихся за неизменный интерес к театру.

Дыхание зала

Одним из определяющих факторов при выборе пьесы "Оскар" для постановки в РУСДРАМе стало то, что в Абхазии несколько лет назад с успехом прошли показы дублированного на абхазский язык одноименного фильма с известным французским актером Луи де Фюнесом. Но создатели премьерного спектакля подчеркивают, что он совершенно не похож на фильм.

"Это оригинальное авторское произведение режиссера Сергея Ефремова, в постановке много придуманного, чтобы сделать спектакль смешным, динамичным, остроумным. Пьеса "Оскар" достаточно многословная, и сегодня кажется немного старомодной по темпоритму, по динамике. Были изменения текста, которые не влияют на целостность произведения Клода Манье", - заметил Ираклий Хинтба.

Режиссер-постановщик, художественный руководитель Московского театра комедии Сергей Ефремов рассказал, что комедия поставлена в жанре гротеска.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вызовом для всех стали танцы в спектакле

"Это даже не гротеск, а улыбка над гротеском. Каждая ситуация, каждый прием, который использован в этом спектакле, он утрирован над ситуацией и над самим жанром. В этом особенность этого спектакля. Это вы увидите и в танцах, которые идут как вставные номера по ходу спектакля, их интересно смотреть", - сказал он.

Ефремов поделился, что, как и предыдущие разы, распределением ролей занимался генеральный директор театра, который заведует не только хозяйственными вопросами, но и формирует творческую работу.

"И как всегда, стопроцентное попадание в яблочко. Все идеально разложилось на артистов. А распределение ролей – это 50 процентов успеха. В "Оскаре" заняты несколько молодых артистов, с которыми я не работал в предыдущих постановках - Лоида Тыркба, Аслан Киут, Ирина Делба и Саид Лазба. Аслан Киут и Ирина Делба окончили Театральный институт имени Щукина, мы быстро находили общий язык, так как одной театральной школы. Все девять человек, с которыми я работал, находятся в хорошей форме, они быстро схватывали все, что нужно сделать на сцене, вносили и свои предложения. Одно удовольствие работать с такими артистами", - заметил режиссер.

Комедия положений – один из любимейших жанров в театре у актрисы Ирины Делба, которая пару месяцев назад принята в труппу Театра Искандера.

"Жанр очень яркий, в нем можно наиграться и насмотреться, если ты зритель, - сказала Делба. - Я играю такую очаровательную, милую, простую француженку Жаклин, которая из-за любви немножечко завралась. Тем самым ее ложь послужила большому такому перевороту в доме мсье Барнье, о котором и идет речь в спектакле. В ней наивность какая-то светлая, добрая, восприятие мира, отношение к людям, к любви такое простодушное, неравнодушное – вот что-то такое у нас есть общее".

Спектакль к премьере готовился в сжатые сроки. Но так как команда театра, по словам Сергея Ефремова, всегда нацелена на высокий результат, все были готовы к быстрому темпу работы.

"Вызовом для всех стали танцы в спектакле. Изначально мы не планировали такое количество танцев. За три-четыре дня до моего приезда подумали, а давайте-ка позовем хореографа, может, там есть что протанцевать. Первая танцевальная репетиция - шок в глазах актеров, а потом уже огонек в глазах. И этот огонек в глазах артисты пронесли до премьеры", - отметил Ефремов.

Режиссер рассказал, что гендиректор РУСДРАМа предложил ему для постановки несколько названий комедий, но в итоге выбрали именно "Оскар".

© Sputnik / Томас Тхайцук Постановка спектакля - это оригинальное авторское произведение режиссера Сергея Ефремова

"В театре есть замечательный артист Джамбул Жордания, даже когда я впервые приехал в Абхазию ставить спектакль, я подумал, это абхазский Луи де Фюнес, абсолютно рожден для таких ролей, его абсолютный бенефис, его пьеса, она очень ему подходит, - сказал Сергей Ефремов. - Возможно, будут сравнения, никуда от этого не убежишь, но фильм есть фильм, а театральная постановка – это другое. Как и любой человек, Джамбул индивидуален, у него есть свои определенные черты, характерность, которую он использует. И это другая история, нежели бы ее играл Луи де Фюнес".

В Театре Искандера уже два комедийных спектакля - "Примадонны" и "Клинический случай" в постановке Сергея Ефремова, которые по сей день собирают аншлаги. По его словам, жанр комедии он предпочитает потому, что позволяет бросать вызов зрителю.

"В комедии ты слышишь дыхание зала, его смех, его отклик. В драме зритель тебе отвечает в конце аплодисментами и овациями, и ты не можешь даже слышать дыхание зала. А здесь ты его слышишь отчетливо, либо зритель реагирует на тебя, либо не реагирует, и вот этот диалог со зрителем я очень люблю", – сказал Ефремов.

Световую партитуру к спектаклю написал художник по свету Алексей Крючков из МХТ имени Чехова, где недавно проходили стажировку специалисты РУСДРАМа Василий Ерлих и Илларион Пасания. Художник-постановщик Виталий Кацба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Световую партитуру к спектаклю написал художник по свету Алексей Крючков из МХТ имени Чехова

Сценическую обувь для спектакля успели доставить буквально за несколько часов до премьеры, рассказала художник по костюмам Наташа Шпанова

"Обрадовали и заворожили прибывшие в последний момент ботинки для Кристиана Мартена, которого играет Эмиль Петров. Шестьдесят лет они пролежали в коробке в Санкт-Петербурге, чтобы прибыть из 1960 года в 2020 год в столицу Абхазии. Костюмы решены в стилистике 60-х, и ботинки из этой эпохи, ручная работа, Англия", - сообщила Шпанова.

По ее словам, "костюмы призваны своей цветовой гаммой и яркостью создать у зрителей приподнятое и беззаботное настроение, полностью поддержав легкость и забавность пьесы Клода Манье".

Театр Искандера приобрел авторские права на постановку пьесы "Оскар" у официальных представителей наследников Клода Манье в России. Таким образом, спектакль лицензированный, что в театральной практике Абхазии происходит впервые.

Локомотив театра и слезы смеха

Отзывы зрителей после спектакля говорят о том, что им понравился спектакль. А единственный театральный критик в Абхазии Светлана Корсая назвала игру актеров РУСДРАМа великолепной.

"Спектакль можно серьезно обсуждать после того как прошло 5-10 показов. Фарс, гротеск всегда труднее играть. Иногда трагедию играть легче, например, Лира, чем шута. Кажется, что все легко - одна декорация, комедия положений, абсурд, но это очень трудоемко, тем более такая известная вещь, как "Оскар", которую почти наизусть все знают. Поэтому, я считаю, актеры и театр в целом молодцы, - сказала Корсая. - Очень органична молодежь. Исполнитель роли массажиста Аслан Киут меня просто покорил, также Жаклин Ирины Делба. Про Лоиду Тыркба скажу, что у этой девочки большое будущее, помню, как сыграла Джульетту, и тут она играет великолепно".

Среди зрителей была и мама актрисы Лоиды Тыркба Ангелина Даутия, она призналась, что каждый выход дочери на сцену – счастье для родителя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сценическую обувь для спектакля успели доставить буквально за несколько часов до премьеры

"С каждым ее выходом, даже в студенческих спектаклях, когда она еще училась в ГИТИСе, когда твой ребенок выходит на сцену, – это непередаваемые ощущения, это счастье. Сколько раз я через это прохожу и каждый раз до слез, - сказала Ангелина Даутия. - Творческий процесс никогда не обсуждаю с дочерью, потому что тут такие режиссеры, коллектив и локомотив театра - их гендиректор Ираклий Хинтба".

Постоянная зрительница РУСДРАМа Зара Добаджян заметила, что всегда с удовольствием ходит в театр.

"Все спектакли смотрела, наверное, по раз десять. Всегда на высоте, и труппа, и руководитель театра. Эмоций после "Оскара" много, хорошее впечатление произвели. Обязательно приду еще раз", - сказала она.

Учительница физики сухумской школы Анжела Даутия отметила, что РУСДРАМ всегда нас радует хорошими спектаклями.

"В прошедшем сезоне для меня самым впечатляющим был "Хаджи-Мурат", несколько раз посмотрела. Сегодняшний спектакль очень смешной, позитивный. Желаем творческих успехов труппе, - сказала Даутия.

"Позитивный, легкий спектакль. Я уверена, что всем зрителям подняли настроение. Мы успели с подругами обсудить. Нам понравилось, мы в восторге. Актеры всегда на высоте, как обычно, - сказала другая зрительница Анжела Бебия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера комедии "Оскар" в РУСДРАМе

Российский режиссер Алексей Малечкин признался, что смеялся до слез.

"Актеры прекрасно сыграли. Притом, что я знаю и одноименный фильм, и видел других актеров в этих ролях. Очень хорошо все прошло. Я откровенно рад за Сухум, за Абхазию, за такой замечательный театр, потому что вижу, что люди искренне ходят сюда, я слежу за театром в социальных сетях. Я в восторге. Могу только поздравить сухумчан с замечательным новым спектаклем, на котором можно отдохнуть и получить массу мыслей о своей жизни", - сказал Малечкин.

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