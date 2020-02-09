Лекарство от рака и абхазский олеандр: над чем работал ученый Владимир Смыр

О том, как у профессора появилась любовь к науке, какие проекты он осуществил в Абхазии и как сотрудничал с Всероссийским научно-исследовательским Институтом лекарственных и ароматических растений, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Смыр в Абхазии в первую очередь прославился больше как основатель Абхазского научно-исследовательского института лекарственных растений. Как рассказывает дочь профессора Светлана Смыр, он был настоящим энтузиастом науки.

"Он очень много занимался наукой. С детства любил учиться. Окончил школу в селе Анхуа. Это красивое такое горное село за Иверской горой, которое, как мне кажется, оказало сильное влияние на его дальнейший выбор профессии", – убеждена дочь Владимира Светлана Смыр.

Владимир Смыр практически всю свою жизнь посвятил медицине и изучению лекарственных растений. Но началось все довольно-таки случайно.

© Фото : из личного архива Владимир Смыр

"Однажды в Афоне он случайно увидел объявление о том, что открывается набор на поступление в Одесское военно-морское медицинское училище. И он захотел учиться там. Поступил в это училище и прослужил там четыре года. Так отец получил образование фельдшера. Затем решил продолжить в Запорожском фарминституте. Отсюда и началась любовь к травам", – сказала дочь профессора.

После окончания института Владимир вернулся в Абхазию и занялся фармацевтикой. Однако на этом профессор Смыр не останавливается. Он поступает во Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).

"В 1966 году он поступил в аспирантуру во Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, где обзавелся очень многими важными знакомствами. После того как отец окончил аспирантуру и вернулся домой, к нам стали приезжать очень много представительных людей со всего Союза", – вспоминает Светлана Смыр.

После аспирантуры в ВИЛАРе, Владимир Смыр активно начинает изучать флору Абхазии, а именно лекарственные растения.

"Папа проводил экспериментальные посадки растений в Абхазии, начиная с альпийских лугов и заканчивая субтропической зоной. Он подробно изучал именно те лекарственные растения, которые содержат противораковые вещества. Я хоть и была ребенком, но помню, как из Китая привозили редкие лечебные растения. Затем он собранные растения отправлял в Москву, на завод, который работал тогда при научно-исследовательском институте лекарственных и ароматических растений", – отметила Смыр.

Посадки растений у ученого были на горе Ахбюк, в урочищах Рицинского национального парка, в родном селе Анхуа. Светлана уточняет, что на базе Всероссийского научно-исследовательского Института лекарственных и ароматических растений, на экспериментальном заводе выявляли и изучали препараты Винкрестин, Винбластин, которые входят в схемы лечения раковых заболеваний.

Кстати говоря, профессор защитил докторскую работу именно по лекарственным растениям против рака и СПИДа. А кандидатскую степень он защитил по олеандру, который в Абхазии является декоративным растением, но в нем нашли сердечные гликозиды, использумые в препаратах.

"В детстве, я помню, строила ему разные схемы и графики. Он меня просил, и я ему помогала. Он был очень интересный человек, и его увлеченность профессией заставляла интересоваться и домашних, – поделилась воспоминаниями Светлана Смыр. – Благодаря его работе, я была в курсе многих вещей. Все мое детство прошло в этой атмосфере. В ВИЛАРе тогда многие занимались изучением раковых заболеваний. И папа не стал исключением. Он разрабатывал схемы по излечению людей, страдающих этим недугом".

© Фото : из личного архива Владимир Смыр

В Абхазии Владимир Смыр открыл филиал ВИЛАРа, который позже стал называться Абхазским научно-исследовательским институтом лекарственных растений.

"Именно тогда папа вернулся к теме олеандра, по которой он писал научные исследования во время учебы в Запорожье, – констатирует дочь профессора. – Олеандр у нас в Абхазиисчитается декоративным растением. Но вот директор ВИЛАРа Павел Трафимович Кондратенко, который часто бывал у нас дома, он вместе с отцом занимался выявлением полезных свойств того же олеандра и многих других растений, которые росли в Абхазии. В олеандре они нашли сердечные гликозиды, которые затем стали включать в состав некоторых препаратов".

Но этого профессору было мало. По словам дочери, он очень долгое время вынашивал идею создания в Абхазии фармацевтического производства. Но Отечественная война народа Абхазии расстроила его планы.

"У него была цель сделать так, чтобы не завозить лекарственные препараты откуда-то, а здесь же производить из тех растений, которые растут в альпийской и субтропической зоне Абхазии. Но началась война, и все его планы претерпели крах", – с сожалением сказала она.

Но война не заставила его сидеть сложа руки.

"У папы немножко взрывной характер был. Он не мог просто так сидеть. Во время грузино-абхазской войны он из России завез в республику медицинское ортопедическое оборудование, которое позволило потом уже открыть КБРЦ в Гагре. Все это он бесплатно сделал, – отметила Светлана Смыр. – Но после войны он попал в аварию. После чего он уже не мог заниматься наукой так, как раньше".

© Фото : из личного архива Аттестат

Владимир Смыр – кандидат биологических наук, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения Абхазии, генерал-лейтенант медицинской службы, президент и академик Международной Академии наук народной медицины Кавказа родился 9 февраля 1933 года. Всю свою жизнь Владимир Смыр посвятил науке. Был основателем и директором Абхазского научно-исследовательского института лекарственных растений. В 1995 году он был избран академиком Международной Академии наук народной медицины Кавказа.

В 2013 году в возрасте 80 лет Владимир Смыр ушел из жизни.

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