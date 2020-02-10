Адгур Ардзинба сдал обязательный для кандидатов в президенты экзамен по абхазскому

Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидатов в президенты Абхазии для представления в ЦИК.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Претендент в кандидаты на пост главы государства Адгур Ардзинба сдал экзамен на владение абхазским языком в Центральной избирательной комиссии республики в понедельник 10 февраля.

"Лицо, которое претендует на пост главы государства, должно владеть государственным языком. Поэтому, я думаю, что экзамен – правильное действие. Благодарю комиссию за их труд и беспристрастное отношение к своей работе", - отметил он.

По условиям, установленным лингвистической комиссией, кандидат в президенты рассказал о себе на абхазском языке, прочитал и пересказал своими словами текст на политическую тематику, написал изложение.

В состав лингвистической комиссии входят пять человек – профессор Абхазского госуниверситета Алексей Касландзия, доцент Батал Хагуш, профессор АбИГИ Леонид Саманба, завкафедрой абхазской литературы АГУ, доцент Диана Аджинджал и главный научный сотрудник АбИГИ Валентин Когония.

"Мы дали ему прочитать отрывок из газеты, так как там специфический язык, он его отлично прочитал, пересказал, учитывая, что рассказывать такие тексты сложнее, чем художественные. Также Адгур Ардзинба написал изложение, текст был прочитан ему два раза. Думаю, что его знание языка удовлетворило нас всех полностью", - отметил он.

Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидата в президенты Абхазии для представления в ЦИК. Его отсутствие или отрицательное заключение лингвистической комиссии может стать поводом для отказа кандидату в регистрации.

В этот раз экзамен по абхазскому языку сдают только два кандидата в президенты – Адгур Ардзинба и Кан Кварчия.

Остальные кандидаты - Аслан Бжания и кандидат от политической партии "Акзаара", которым, вероятно, будет ее председатель Леонид Дзапшба, не будут сдавать экзамен – лингвистическая комиссия проверяла их на владение абхазским языком еще в 2014 году. По словам Батала Хагуш, такое решение было принято непосредственно лингвистической комиссией.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Такое решение было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году. Регистрация кандидатов завершается 11 февраля. На данный момент в ЦИК зарегистрирована политическая партия "Акзаара" и три инициативные группы. "Акзаара" проводит 11 февраля съезд, на котором должна выбрать кандидата от партии.

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