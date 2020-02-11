Сезон начался: на границе с Россией оформили первую "мимозовую" декларацию

В этом году из-за теплой погоды сезон экспорта мимозы начался раньше обычного. Основные поставки, как ожидается, начнутся во второй половине февраля.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. На российско-абхазской границе начался "мимозовый сезон". Таможенники оформили первые партии цветочной продукции, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

В преддверии 8 Марта в Россию из Абхазии начали ввозить мимозу (акацию серебристую). В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше обычного.

Мимозу ввозят как небольшими букетами в личных целях, так и коммерческими партиями. На таможенном посту "Адлер" оформлена первая "цветочная" декларация на 150 килограммов груза. Для сокращения времени оформления и ускорения таможенных процедур коммерческие партии товара декларируются в упрощенном порядке.

Основные поставки мимозы традиционно начнутся с середины февраля до первых чисел марта. В этом году планируется оформить около 150 тонн цветов. В прошлом году из Абхазии было ввезено около 100 тонн мимозы.

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