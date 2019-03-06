Оттенки желтого: путь абхазской мимозы

В канун 8 Марта сезон мимозы достигает своего пика. Корреспондент Sputnik побывала на российско-абхазской границе. О том, кто "тормозит" мимозу на дорогах, какие правила игры на цветочном рынке и чем недовольны мелкие торговцы и оптовики, читайте в репортаже.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Дорожные правила

В преддверии Международного женского дня Абхазию охватывает "желтая лихорадка" – в России ждут заветные ароматные веточки, а для жителей республики это шанс заработать.

Здесь никого не удивишь "золотыми" деревьями. Они привычная часть местных пейзажей. Мимоза – товар абсолютно экспортный.

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В этом году из-за теплой зимы она зацвела раньше времени. Первые партии пошли уже с середины февраля. Сейчас на российско-абхазской границе особый ажиотаж.

Конкуренция за последние партии мимозы начинается еще на повороте в Пицунду. На трассе стоят грузовики и перехватывают яркий груз, чтобы еще дороже перепродать на российской стороне.

Останавливаемся у одного из пунктов приема. Нас приняли за поставщиков и тут же "атаковали".

"По сколько мимозу отдаете? Мы возьмем все", – с ходу предлагает женщина.

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Объясняем. Энтузиазм у закупщиков сразу пропал, но разговорить предприимчивых людей все же удалось. По их словам, несмотря на то, что из-за теплой зимы и дождей много мимозы "сгорело", товар все еще в ходу.

"В последние дни качество уже не самое лучшее, но есть и хороший товар. За килограмм просят в среднем 70 рублей. Но цены начинаются где-то от 40 рублей и выше. Сегодня последний день, дальше покупать не будут", - объясняют нам.

Правила "игры"

Ближе к границе цены на мимозу растут. За килограмм здесь уже просят от 80 до 130 рублей. Но доезжают до Псоу далеко не все. Закупщики жалуются – никакой честной конкуренции и корпоративной солидарности.

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"Не дают нам работать, понимаете. Что это такое?! Перехватывают товар на трассе, а до нас уже доезжают остатки. Разве так делается", - жалуются торговцы на границе.

За мимозой на границу приезжают из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Еревана, Краснодара, всех не перечислишь.

Подруги из села Алахадзы Светлана и Карина уже несколько лет занимаются экспортом мимозы. При нас девушки на ходу ловят машины, наполненные цветами, и взвешивают охапки. Дальше самое сложное – нужно выгодно сторговаться.

"Первоначально мы брали за килограмм от 20 рублей, сами собирали по селу у жителей. А сейчас цены выше, начинаются от 40 рублей, хотя качество товара, честно сказать, среднее. Если и привозят хороший сорт, то просят за килограмм 150 рублей. Но торговля хорошая, даже в последние дни", - объясняет Светлана.

В этот раз подругам повезло. Жители села Бармыш отдали товар с первых рук по 40 рублей за килограмм.

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"Привезли мы немного, всего килограммов 40, да и отдаем практически даром. Просто в этом году выдался неурожай, в прошлом году у нас было больше товара, и продали мы за большую цену", – рассказали они.

Сделка получилась выгодной. На российской стороне этот же товар можно будет продать за 150, а если повезет и 200 рублей за килограмм.

"Все бы хорошо, если бы на таможне с нас не сдирали такие деньги. На абхазской стороне таможенники за килограмм берут 10-20 рублей, а на российской - 60 рублей. Теперь подумайте, что нам остается с одной партии. Копейки", - жалуются торговцы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазская мимоза расцвела раньше времени

А на продавцов жалуются в магазинах и на рынке, который расположен неподалеку. Причина – оставляют после себя мусор и отбракованные ветки. При виде камеры "цветочники" попытались "скрыть улики" - сжечь отходы.

"В принципе, у нас других проблем нет. Вот если бы мусор еще убирали, было бы вообще прекрасно. Но виноваты не только продавцы, нужно же поставить "мусорники", чтобы было куда выбрасывать все это. Естественно, если нет баков, кидают в яму, а куда еще", - сказала реализатор Инга.

Процент за мимозу

Переходим границу. Наблюдаем за мимозовым потоком. Для начала нужно получить сертификат от Службы карантинного контроля.

"Граждане, которые перевозят серебристую акацию (ботаническое название мимозы – ред.), подают заявление на ее перевоз. Далее они должны взвесить продукцию, и мы выписываем им счет на пошлину. Для упрощения процедуры здесь поставили терминалы, в которых можно провести оплату", - объясняет старший инспектор таможенного контроля Саид Шамба.

Официальная таможенная стоимость мимозы 100 рублей за килограмм, с них и берут один процент.

Похожая процедура и в автомобильном коридоре. Проверку проходят автомобили, перевозящие от 25 килограммов продукции, один человек может оформить на себя максимум 500 килограммов. В среднем в день проверку проходят 10 грузовых машин.

Шаг до прилавка

Спустя полчаса оказываемся на российской стороне, в селе Веселое. Улице Урожайная напоминает какую-то цветочную биржу. Машины с мимозой не успевают парковаться, как к ним выстраиваются очереди из коммерсантов, которые и повезут цветы в российские города.

Торг начинается с 80 рублей, самые "сочные" партии уходят за 150, а то и 200 рублей за кило.

© Sputnik / Томас Тхайцук Желтое золото абхазской Ривьеры 9

Семья Романа Асатурова уже 13 лет занимается мимозой. Мы застали его за упаковкой очередной партии, которая к вечеру уже разойдется по рынкам Ростова.

"Мы аккуратно упаковываем ее в ящики по пять килограммов. Если сделаешь больше, то она "сгорит". А при правильном обращении мимоза может храниться от 10 до 15 дней", - объясняет он.

Несмотря на раннее цветение мимозы, Асатуров не жалуется на качество и количество товара. По его словам, сезон выдался удачным. В день принимают до 100 килограммов, в одну машину вмещается до 600 килограммов или 100 коробок.

"Покупаем мы по 200, 250 и даже 300 за килограмм. Все зависит от качества. Сегодня последний день, мы загружаем товар и отправляем. На продаже мимоза уже будет 7 марта", - рассказал он.

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Дорога до Ростова обходится предпринимателю в 14 тысяч рублей. Но будут и еще расходы.

"За право торговли с одной грузовой машины на рынках у нас берут 30 тысяч рублей, то есть триста рублей с одной коробки. В прошлом году было 20 тысяч рублей. Плюс солярка, платные дороги, личные расходы и обратная дорога. Не можем сказать, что остаемся в большом плюсе", - жалуется Асатуров.

По словам замначальника отдела оформления таможенного поста "Псоу" Беслана Кобахия, экспорт мимозы из Абхазии в Россию в 2019 году начался с 11 февраля. В среднем в день частные и юридические лица перевозят от трех до пяти тонн. К 5 марта было экспортировано более 162 тонн, что в 2,5 раза перекрыло показатель 2018 года.