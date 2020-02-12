Три к одному: предвыборный расклад в Абхазии

Регистрация участников президентской гонки в Абхазии началась 22 января. 11 февраля завершился этап выдвижения. За это время три инициативные группы и одна политическая партия назвали имена претендентов, но один из них в последний момент отказался от участия в гонке.

Список потенциальных кандидатов сократился до трех. Последнее слово за ЦИК Абхазии. Президентская кампания 2019 года побила все рекорды – тогда на пост главы государства претендовали девять человек. Кто будет баллотироваться в этом году, с чем и с кем идут претенденты на высший государственный пост, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Время первых

Первой в ЦИК для выдвижения кандидата на президентских выборах подала заявление политическая партия "Акзаара" Леонида Дзапшба. В прошлом году он тоже стал первым кандидатом, которого зарегистрировал ЦИК. Его партия тогда подала документы в первый день регистрации - 26 июня.

О готовности участвовать в очередной президентской гонке лидер "Акзаара" Леонид Дзапшба заявил еще 12 января, когда стало известно об отставке Рауля Хаджимба и назначении новых выборов президента.

Экс-министр внутренних дел уже в третий раз борется за президентское кресло. Впервые он выставил свою кандидатуру в драматичном 2014 году. Но серьезной конкуренции фаворитам гонки - Раулю Хаджимба и Аслану Бжания - он не составил. Тогда Дзапшба набрал всего 3,4 % голосов. В первом туре голосования на выборах в 2019 году он улучшил свои показатели почти в два раза, набрав 5,97 % голосов. Но этого не хватило для выхода во второй тур, и он отказался поддерживать кого-либо из лидеров той кампании - Рауля Хаджимба и Алхаса Квициниа.

После избрания Рауля Хаджимба президентом страны на второй срок, Дзапшба вместе с единомышленниками из партии "Акзараа" не проявлял политической активности. И в январский политический кризис, в результате которого Рауль Хаджимба ушел в отставку, экс-министр внутренних дел предпочел не вмешиваться - не поддержал ни действующую власть, ни оппозицию.

Предвыборная кампания у команды Дзапшба уже определена: обеспечение равных прав представителям разных национальностей и религиозных конфессий, усиление роли Совета старейшин, улучшение благосостояния общества. А вот поднимать экономику планируют через "обеспечение справедливых налогов и их собираемости".

"Порядочность и честность приведут к росту экономики страны, а значит, и росту благосостояния народа. Граждане страны должны усвоить, что только личное добросовестное отношение к работе позволит вывести страну на путь процветания и исключить иждивенческую психологию. А государство должно обеспечить гарантированные условия и безопасность человека", – отметил на съезде партии Виктор Хашба, которого Леонид Дзапшба рассматривает своим вице-президентом.

Блок оппозиции

Блок оппозиционных сил в президенты выдвинул своего лидера Аслана Бжания. На регистрацию в Центризбирком пришла не главная оппозиционная партия "Амцахара", а инициативная группа.

Аслан Бжания уже участвовал в президентской гонке в 2014 году. Тогда он с 35,91 % голосами занял второе место, уступив экс-президенту Раулю Хаджимба, который набрал 50,57 % голосов. После неудачной президентской кампании Бжания пошел в Парламент.

В канун выборов 2019 года он считался одним из фаворитов. Однако ему неожиданно пришлось сойти с дистанции. 18 апреля Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы.

Несмотря на состояние его здоровья, 2 мая оппозиция заявила все же о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики.

Уже 16 мая руководители оппозиции распространили заявление о том, что их лидер был отравлен. Сторонники Бжания выступили с инициативой о переносе выборов президента Абхазии на осень.

20 мая 2019 года на площади у Парламента собрались сторонники оппозиции, которые в связи с болезнью Аслана Бжания требовали переноса президентских выборов, назначенных на июнь. Активисты объявили о бессрочной акции протеста, в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе поселка Бзыбь и села Тамыш.

Этой же ночью протестующие у Парламента и действующая власть пришли к компромиссу. Выборы перенесли на 25 августа. Оппозиция еще не оставляла надежды, но уже 10 июля "Амцахара" заявила о том, что Аслан Бжания не успеет поправить здоровье к новой дате выборов и выдвинула Алхаса Квициниа кандидатом в президенты. По версии ЦИК, он проиграл второй тур голосования.

Во время январских событий, когда сторонники оппозиции штурмом захватили здание Администрации президента, Аслан Бжания находился на лечении в России. Тем не менее 9 января он вернулся в Сухум и стал активным участником акций протеста. Он вел переговоры с действующей властью, а также с российскими посредниками.

Аслан Бжания уже определился с предвыборной программой. Основные ее тезисы посвящены борьбе с коррупцией, преобразованиям в госаппарате, правоохранительных органах и судебной системе, а также с формированием благоприятного инвестиционного климата.

"Мы должны провести масштабные преобразования в государственном аппарате, преобразования в правоохранительных органах и в судебной системе. Все это в последующем приведет к условиям, которые обеспечат рост в экономике. Нам необходимо провести общесистемные преобразования в экономике. Это вопросы, связанные с формированием приемлемого инвестиционного климата, создания удобной налоговой системы. У нас должны быть понятны и удобны таможенные платежи", – заявляет Аслан Бжания.

Для того, чтобы добиться всего этого, по его мнению, надо, в частности, пересмотреть правовые акты и принять новые законы.

"Необходимо правоохранительные органы избавить от устаревших функций. Например, в МВД есть подразделение УБЭП. Я думаю, что это подразделение не оправдывает свое существование. Или, например, в той же Генпрокуратуре, на мой взгляд, неоправданное количество прокуроров занимаются осуществлением мер по общему надзору. Или судебная система – для такой небольшой территории мы имеем Верховный суд, Конституционный суд, Арбитражный суд. Я это вижу немножко по-другому. У нас должен быть один суд – Верховный, в рамках которого будет несколько коллегий", – добавил Бжания.

Кто на новенького?

В истории президентских выборов наконец появились новые лица – Адгур Ардзинба, который идет вместе с кандидатом в вице-президенты директором Института гуманитарных исследований Абхазии Ардой Ашуба. Одни видят в этом ответ на общественный запрос на новых игроков, другие считают это вызовом, который позволит набрать политический вес на будущее.

У Ардзинба пока репутация молодого и грамотного исполнителя. В Абхазии он многим запомнился как автор идеи первой национальной криптовалюты.

Ситуация с министром экономики и вице-премьером Адгуром Ардзинба политологу Николаю Трапш видится сложной из-за непредсказуемости поведения избирателя. С одной стороны, он "достаточно молодой человек с высоким уровнем образования", к тому же "мыслящий современно". С другой, его молодость, как считает Трапш, может сыграть и против него – велика вероятность, что традиционное абхазское общество пока еще не готово к таким экспериментам.

"В любом случае Ардзинба – интересная фигура, которая может привнести в абхазскую политику что-то новое. Последние 15-20 лет абхазское общество эксплуатирует одну и ту же когорту политиков. Кандидатура актуальная и нужная, на мой взгляд. Я рассматриваю его участие как какой-то трамплин. Если даже он не выиграет выборы, то он все равно останется перспективным политиком, который способен в дальнейшем быть полезным Абхазии", – уверен Трапш.

По мнению политолога, пока непонятно, какую роль сыграет бэкграунд, связанный с экс-президентом Раулем Хаджимба. На этот вопрос сам Ардзинба отвечает, что за ним не стоят политические партии, и сам он ассоциирует себя только с "абхазским государством и его светлым будущим".

"Большинство людей, которые входят в нашу команду и поддерживают нас, никогда не состояли ни в каких партиях, не занимались политикой. В то же время, среди тех, кто поддерживает, есть и специалисты, работавшие при предыдущих президентах, в том числе и при Рауле Джумковиче. Мы никого не разделяем. На примере нашей работы мы показали, что на госслужбе не имеют значение ни возраст, ни политические взгляды, ни связи. Важны только знания, профессиональные навыки и желание принести пользу государству. Мы создали кадровый резерв и уже несколько лет набираем сотрудником посредством конкурсного отбора. Так мы намерены поступать и в будущем и распространить такие принципы работы во всем нашем государстве", – подчеркнул Ардзинба.

Сухумский кандидат

Говоря о потенциальных участниках президентской гонки, будет несправедливо обойти Кана Кварчия, и.о.главы Сухума. Он мог стать еще одной новой фигурой в большой политической игре. Но не стал. По собственной воле. Инициативная группа по его выдвижению даже успела зарегистрироваться в Центризбиркоме. Но что-то пошло не так. И 11 февраля Кварчия заявил, что отказывается от дальнейшего участия в выборах.

Свое решение и.о. главы столицы объяснил тем, что ситуация в обществе накалена, и сам он не хочет участвовать в "негативных процессах".

"Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы", – сказал он.

Хоть Кан Кварчия, по мнению политолога Николая Трапш, на предстоящих выборах не имел реальных шансов стать лидером гонки, но он мог бы стать ярким персонажем, способным "донести до общества нетривиальные вещи и придать предстоящей кампании динамизма".

У Кварчия пока не было опыта президентских выборов, но он в абхазской политике не новичок. В 2007 году участвовал в выборах в городское собрание Сухума, а в 2012 – в Парламент страны. В обоих случаях эти кампании закончились для Кварчия успехом.

Кого за кого?

После отставки Рауля Хаджимба бывшая власть как будто бы ушла в "подполье". В течение месяца практически никаких официальных заявлений, за исключением отдельных интервью журналистам, не было сделано.

Сразу после отставки Хаджимба председатель партии власти "Форум народного единства Абхазии" и бывший вице-президент Аслан Барциц заявил, что Раулю Хаджимба "после такого мужественного шага идти во власть было бы неправильно", но участие его в политических процессах Барциц не стал исключать. На этом, пожалуй, и все. Однако исключать влияние на политическую жизнь страны пока рано. Еще неизвестно, кого именно из кандидатов бывшая власть будет поддерживать.

"Пока не могу сказать, кого мы будем поддерживать. Этот вопрос решаю не я один. Для этого нужно провести съезд партии, затем путем голосования мы решим, кого будем поддерживать. В течение 10-15 дней, думаю, мы определимся, кого из кандидатов в президенты будем поддерживать", – сказал Аслан Барциц.

Другая провластная политическая партия "Апсны" (была создана в 2016 году и позиционировала себя как партия, поддерживающая Рауля Хаджимба – ред.) немного приоткрыла завесу, заявив, что "с высокой вероятностью" поддержит Адгура Ардзинба.

"У нас на политсовете стоит вопрос, кого будет поддерживать партия. С высокой вероятностью это будет Адгур Ардзинба", – отметил председатель партии Виталий Габния, бывший вице-президентом в первый срок Хаджимба.

О своих предпочтениях пока молчит ветеранская организация "Аруаа", которая уже вторые выборы подряд ведет активную полемику с кандидатом в президенты Асланом Бжания. Суть претензии "Аруаа" заключалась в том, что Аслан Бжания не участвовал в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-1993 годах. Кстати говоря, на выборах в 2014 году "Аруаа" поддерживала главного оппонента Бжания – экс-президента Рауля Хаджимба. А вот в 2019 году "Аруаа" как организация не смогла определиться с фаворитом. Мнение политсовета разделилось, выбор был между двумя кандидатами – Раулем Хаджимба и Астамуром Тарба.

На этот раз же, как отметил председатель организации Илья Гуния, "Аруаа" еще не определилась с выбором. Но другой член организации и по совместительству председатель партии "Апсны" Виталий Габния не исключает, что "Аруаа" также поддержит Адгура Ардзинба.

"Партия "Апсны" и ветеранская организация "Аруаа" связаны между собой. Некоторые члены организации состоят в партии "Апсны". Это вполне реально. Ну, и по духу они близки, и страна у нас одна", – пояснил Габния.

Долго сохранял интригу экс-президент, депутат Парламента Александр Анкваб, который уже из-за возрастного ценза сам не может участвовать в выборах президента. Однако в политической жизни страны он сохранил свое влияние. На прошлых выборах он сделал ставку на Олега Аршба, которому для выхода во второй тур не хватило чуть меньше процента голосов, он тогда уступил оппозиционному кандидату Алхасу Квициниа. Во втором туре команда Олег Аршба поддержал Алхаса Квициниа.

На этот раз партия экс-президента "Айтайра" и оппозиционная "Амцахара" заключили политический альянс. Обе стороны пришли к единому мнению – рекомендовать экс-министру культуры Бадре Гунба принять участие в выборах президента в качестве вице-президента. В тот же день председатель политической партии "Айтайра" Леонид Лакербая заявил, что в случае победы Аслана Бжания премьер-министром республики станет депутат Народного Собрания, экс-президент Абхазии Александр Анкваб.

Однако сам Бжания на встрече с членами политической партии "Единая Абхазия" заявлял, что ему осталось назвать имя только кандидата в вице-президенты, и этим он ограничится. Альянс с "Айтайра" лидер оппозиции объяснил тем, что в стране много проблем, и для их решения необходимо привлекать людей, которые имеют "положительный опыт в государственном строительстве".

"Мы объединились с людьми, которые на деле показали, что они умеют работать. Я думаю, что в нашей команде найдут место и другие лица, которые, возможно, сегодня не поддерживают нас на выборах. Мы нуждаемся в тех, кто умеет работать", – заявил Бжания.

Лидера оппозиции поддержала и другая политическая партия, "Единая Абхазия", которая за последние 10 лет не раз меняла свои предпочтения. На досрочных выборах президента в 2014 году партия поддержала кандидатуру Рауля Хаджимба. После избрания Хаджимба президентом партия начала разочаровываться в нем, и уже на выборах в 2019 году "Единая Абхазия" заявила об оппозиции. Она стала единственной партией, которая зарегистрировала инициативную группу в поддержку кандидата Аслана Бжания, несмотря на то, что тогда он был тяжело болен. С тех пор "Единая Абхазия" последовательно была настроена на его поддержку.

В январском политическом кризисе лидер партии Сергей Шамба принимал активное участие. После подписания Раулем Хаджимба заявления о своей отставке Сергей Шамба вышел к участникам протестных акций, собравшимся у Государственной дачи, и заявил: "Я его (Рауля Хаджимба – ред.) привел, я его забираю".

На встрече политсовета 4 февраля 2020 года "Единая Абхазия" вновь заявила о том, что будет поддерживать Аслана Бжания на предстоящих президентских выборах, так как он наиболее подготовленный политик и единственный кандидат, который имеет "более или менее внятную программу".

"У меня есть свое видение и я много раз говорил, что должно быть перераспределение между ветвями власти. У нас три ветви власти, они должны быть самостоятельными и независимыми. Также Аслан Бжания поддерживает идею укрепления роли партии. Нужно сделать так, чтобы был коллективный орган, который принимает коллегиальное решение по тем или иным государственным вопросам", – пояснил Сергей Шамба.

Выборы президента Абхазии состоятся 22 марта этого года. Решение об этом было принято ЦИК после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение Центризбиркома о результатах второго тура голосования на выборах 2019 года.