Новые обстоятельства: cуд перенес оглашение приговора по делу Дочия и Озган

В четверг 13 февраля суд должен был огласить приговор по делу о похищении Ирины Дочия и убийстве Дмитрия Озган: прения сторон состоялись, на последнем слушании 20 января обвиняемые сказали последнее слово.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Верховный суд перенес оглашение приговора фигурантам по делу о похищении Ирины Дочия и убийстве Дмитрия Озган на 24 февраля.

На слушании суда по делу о похищении Ирины Дочия и убийстве Дмитрия Озган, которое должно было быть финальным, присутствовали только два обвиняемых – Алхас Дзидзария и Джумбер Авидзба. Геннадий Блаб отсутствовал по состоянию здоровья, а Арден Чантурия и вовсе отказался явиться в суд.

Другой фигурант по делу, Астамур Дзидзария, был убит в СИЗО во вторник 4 февраля.

Изначально было заявлено, что на заседании 13 февраля судья Мимоза Цушба огласит приговор.

Однако слушание началось с объявления, что судебное разбирательство возобновляется. Судья сообщила, что явка половины обвиняемых не была обеспечена конвойными. Она также разъяснила родственникам, что уголовное преследование Астамура Дзидзария автоматически прекращается в виду его смерти, и они могут требовать его реабилитации. Таким образом, по словам судьи Цушба, в связи с возникшими обстоятельствами, приговор не может быть оглашен.

Тем не менее родственники погибшего Астамура Дзидзария возмутились по поводу этого решения и стали требовать от судьи вынесения вердикта – по их мнению, судебный процесс был завершен, состоялись прения сторон, осталось только огласить приговор.

"Мы хотим знать, за что он (Астамур Дзидзария – прим.) сидел два года и какой срок вы ему даете", – заявила сестра Астамура Стелла Дзидзария, которая после смерти брата выступила перед судом в качестве его представителя.

Судья вновь пояснила, что по закону она не имеет права оглашать приговор, и дело в отношении Астамура Дзидзария можно либо прекращать, либо продолжать, требуя его реабилитации. Сторона защиты же ответила, что им неизвестно, какой приговор суд должен был вынести, и поэтому они не знают, как поступать: ставить точку в этом деле или же продолжать и требовать реабилитации.

После получасового перерыва судья Мимоза Цушба продолжила слушание. Она заявила, что вердикт будет озвучен 24 февраля.

Ирина Дочия была похищена в июле 2016 года. Когда она подъехала к дому, двое мужчин в масках схватили ее, нанесли несколько ударов руками, силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В общей сложности ее удерживали в разных местах 44 дня. По версии следствия, все это время она находилась в частных домовладениях семьи Джения в Ачандаре и семьи Авидзба в селе Куланырхуа.

По версии следствия, похищение совершили с целью вымогательства полутора миллионов евро.

Подсудимыми в деле о похищении проходили Алхас Дзидзария, Геннадий Блаб, Арден Чантурия, Джумбер Авидзба. Еще одним предполагаемым соучастником похищения был Дмитрий Озган. Но в ноябре 2017 года он был убит. В убийстве обвиняют Алхаса и Астамура Дзидзария. Мотивом преступления, по мнению прокуроров, стал отказ Озгана делить деньги, полученные от семьи похищенной Ирины Дочия.

4 февраля 2020 года Астамур Дзидзария был убит на территории СИЗО в поселке Дранда. Прокуратура Гулрыпшского района проводит расследование по факту убийства Астамура Дзидзария в СИЗО, в том числе в отношении должностных лиц следственного изолятора.

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