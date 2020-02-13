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Консульский отдел посольства России в Абхазии будет вести прием по записи

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В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200213/1029447385/Konsulskiy-otdel-Posolstva-Rossii-v-Abkhazii-budet-vesti-priem-po-zapisi.html

Нововведение направлено на то, чтобы избежать очередей и обеспечить гражданам возможность гарантированно подать анкеты на обмен загранпаспорта в день обращения.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет вести прием граждан, желающих обменять загранпаспорт сроком действия пять лет, по предварительной записи. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что лица с истекающим сроком действия паспорта записываются на прием в приоритетном порядке.

Прием заявлений на оформление паспорта в консульском отделе ведется по рабочим дням с 09:00 до 13:00. Выдача готовых паспортов производится с 14:00 до 18:00, а по пятницам с 14:00 до 16:45. Анкеты на новый паспорт могут быть приняты не более чем у 100 человек в день.

В ведомстве подчеркнули, что желающие оформить биометрический паспорт сроком действия на десять лет, могут подавать заявления в те же дни без предварительной записи.

Консульский отдел не только оформляет загранпаспорта, но и оказывает услуги по принятию в российское гражданство, легализации документов, оформлению записей актов гражданского состояния, предоставлению различных справок и выдаче виз иностранным гражданам.

Ранее российское посольство в Абхазии сообщало, что для оформления заграничного паспорта гражданина России необходимо предоставить действительный загранпаспорт или внутренний российский паспорт. При этом заявление желательно подавать заблаговременно, как минимум, за четыре месяца до истечения срока его действия.

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