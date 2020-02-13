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Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре

Спустя три дня: в Гагре возобновили подачу воды

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200213/1029448102/Spustya-tri-dnya-v-Gagre-vozobnovili-podachu-vody-.html

В большей части Гагры 10 февраля прекратилась подача питьевой воды из-за того, что один из моторов на "Водоканале" вышел из строя.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Подача воды в Гагре восстановлена спустя три дня, сказал в интервью радио Sputnik исполняющий обязанности главы администрации Гагрского района Владимир Джения.

"С водоснабжением в Гагре всегда были трудности, особенно в послевоенное время, в 2017 году по Инвестиционной программе были проведены работы по укладке новых водопроводных труб, но эта работа не завершена, так как она разбита на два этапа, первый завершился, предстоит второй", - отметил он.

Из-за того что часть водопроводных труб 60-70-х годов прошлого века, перебои с подачей воды населению возникают нередко, говорит Владимир Джения.

"В связи с тем, что в последние дни в республике сильно похолодало, были места, где старые трубы полопались, к тому же один из моторов на "Водоканале" вышел из строя. В течение двух дней, совместными усилиями удалось устранить неполадки, сегодня весь город уже получает воду", - подчеркнул он.

Первый этап работ по Инвестиционной программе предполагал укладку магистральных труб для водоснабжения. В рамках второго этапа, который по предварительным данным будет проводиться в 2020-2021 годах, будут уложены водопроводные трубы к жилым домам граждан, рассказал и.о. главы администрации Гагрского района.

В большей части Гагры 10 февраля, прекратилась подача питьевой воды из-за того, что один из моторов на "Водоканале" вышел из строя. По его словам, мотор обеспечивавший водой население Гагры, старый – 60-х годов прошлого века. 

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