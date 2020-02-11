Большая часть Гагры осталась без воды из-за поломки мотора

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В большей части Гагры еще накануне, 10 февраля, прекратилась подача питьевой воды из-за того, что один из моторов на "Водоканале" вышел из строя, сказал в интервью Sputnik исполняющий обязанности главы администрации Гагрского района Владимир Джения.

"На данный момент проводятся работы, чтобы восстановить подачу воды населению. Мы надеемся, что удастся устранить неполадки и уже вечером дать воду, но сейчас нужно установить причины поломки мотора. Мы приносим извинения жителям Гагры, самое главное, что нужно людям, это свет и вода, в этом плане есть трудности, но все наши службы занимаются восстановлением подачи воды", - подчеркнул и. о. главы района.

По его словам, мотор обеспечивавший водой население Гагры, старый – 60-х годов прошлого века. Владимир Джения заметил, что до устранения последствий планируется пустить машины с водой в затронутые аварией части города.

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