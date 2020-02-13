Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело после смертельной аварии

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом в отношении жителя села Нижняя Эшера Алхаса Хварцкия. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Авария произошла около 19:10 в среду 12 февраля.
Как говорится в сообщении, Хварцкия, находясь за рулем автомашины марки "Nissan Patrol", выехал на встречную полосу движения в Сухуме на улице Адлейба и сбил насмерть пешехода - Эльзу Джинджолия, 1950 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Хварцкия задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет.
Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры города Сухум.
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