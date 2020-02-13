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Прокуратура г. Сухум.

Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело после смертельной аварии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200213/1029450258/Prokuratura-Sukhuma-vozbudila-ugolovnoe-delo-posle-smertelnoy-avarii.html

Женщина была сбита насмерть выехавшей на встречную полосу машиной вечером 12 февраля в Сухуме на улице Адлейба.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом в отношении жителя села Нижняя Эшера Алхаса Хварцкия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авария произошла около 19:10 в среду 12 февраля.

Как говорится в сообщении, Хварцкия, находясь за рулем автомашины марки "Nissan Patrol", выехал на встречную полосу движения в Сухуме на улице Адлейба и сбил насмерть пешехода - Эльзу Джинджолия, 1950 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Хварцкия задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет.

Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры города Сухум.

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