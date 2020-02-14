Генпрокуратура Абхазии не подтвердила задержание экс-главы Сбербанка в Москве

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии не обладает официальной информацией о задержании бывшего руководителя Сбербанка Абхазии Тимура Бганба в Москве, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства в пятницу 14 февраля.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что 17 января 2020 года Генеральная прокуратура Абхазии отправила запрос российским коллегам на задержание Тимура Бганба. Однако в абхазском ведомстве этого не подтвердили.

В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что Тимур Бганба был объявлен в розыск на территории Абхазии в июле 2018 года, уже в сентябре стало известно, что он вместе с семьей покинул республику и находится в Москве. В тот же месяц его объявили в розыск на территории России, в октябре Бганба был заочно арестован в Абхазии.

"На основании этого и сообщается, что Тимура Бганба арестовали, но мы такую информацию не получали", - отметили в ведомстве.

3 февраля Генпрокуратура Абхазии заявила о начале проверки информации о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка. Мошенничество, по данным ведомства, было совершено в 2017 году, когда банк возглавлял Тимур Бганба.

В ноябре 2017 года в Сбербанке была введена временная администрация сроком на шесть месяцев по решению Национального банка республики. При этом полномочия руководителя банка Тимура Бганба с 13 ноября были ограничены, а 13 декабря полностью были приостановлены.

Позже в отношении Тимура Бганба было возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса Абхазии (превышение полномочий).

Причиной введения этой меры стали убытки Сбербанка, достигшие 500 миллионов рублей, которые в первую очередь были связаны с некачественным кредитным портфелем банка.

Экс-глава Сбербанка обвиняется в том, что заключил от имени кредитной организации договор о предоставлении кредита, невыгодного для банка в сумме один миллион 959 тысяч долларов США.

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