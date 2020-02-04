Нацбанк Абхазии заявлял о хищениях в Сбербанке еще в 2018 году

Генеральная прокуратура Абхазии начала проверку информации о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка в 2017 году в понедельник 3 февраля.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Национальный банк Абхазии обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка республики еще в начале 2018 года, рассказал в интервью Sputnik председатель Нацбанка Беслан Барателиа.

В ноябре 2017 года в Сбербанке Абхазии по решению Национального банка была введена временная администрация. Причиной такого решения стали убытки банка, достигшие около 500 миллионов рублей. Временное руководство функционировало до сентября 2018 года.

"Была целая группа сотрудников Национального банка, которые работали в Сбербанке полгода и проводили разбирательство, проверяли счета, проводили инвентаризацию счетов и по итогам работы материалы были переданы в прокуратуру. После того как в Сбербанк была введена временная администрация и изучена ситуация, Нацбанк обратился и передал всю информацию в Генпрокуратуру. С тех пор нам поступали какие-то запросы от Генпрокуратуры, но особо ничего не делалось. Активное расследование началось, как мы понимаем, только сейчас", - объяснил он.

Барателиа так же объяснил, что 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка были списаны не единовременно.

"Таких денег в Сбербанке никогда не было. Это результат работы банка с послевоенных лет до 2017 года, до введения временной администрации", - сказал он.

Факт обращения в Генеральную прокуратуру в 2018 году подтвердил и председатель Сбербанка Абхазии Роберт Агрба.

"Я интересовался, как проходит расследование, мне сказали, что разбираются. А перед Новым годом сотрудники Генпрокуратуры обратились ко мне, вновь истребовали документы и я передал им все материалы, которые были у меня", - добавил он.

В Генпрокуратуре не смогли опровергнуть или подтвердить информацию об обращении Национального банка с заявлением о рассмотрении факта хищения в 2018 году.

Сообщение о начале проверки информации о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка Абхазии появилось на сайте Генпрокуратуры Абхазии в понедельник 3 февраля.

Читайте также: