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Сбербанк Абхазии

Нацбанк Абхазии заявлял о хищениях в Сбербанке еще в 2018 году

© Фото : mikhed
В Абхазии
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Генеральная прокуратура Абхазии начала проверку информации о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка в 2017 году в понедельник 3 февраля.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Национальный банк Абхазии обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка республики еще в начале 2018 года, рассказал в интервью Sputnik председатель Нацбанка Беслан Барателиа.

В ноябре 2017 года в Сбербанке Абхазии по решению Национального банка была введена временная администрация. Причиной такого решения стали убытки банка, достигшие около 500 миллионов рублей. Временное руководство функционировало до сентября 2018 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Дело на 730 миллионов: Генпрокуратура проверит информацию о хищении в Сбербанке Абхазии

"Была целая группа сотрудников Национального банка, которые работали в Сбербанке полгода и проводили разбирательство, проверяли счета, проводили инвентаризацию счетов и по итогам работы материалы были переданы в прокуратуру. После того как в Сбербанк была введена временная администрация и изучена ситуация, Нацбанк обратился и передал всю информацию в Генпрокуратуру. С тех пор нам поступали какие-то запросы от Генпрокуратуры, но особо ничего не делалось. Активное расследование началось, как мы понимаем, только сейчас", - объяснил он.

Барателиа так же объяснил, что 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка были списаны не единовременно.

"Таких денег в Сбербанке никогда не было. Это результат работы банка с послевоенных лет до 2017 года, до введения временной администрации", - сказал он.

Факт обращения в Генеральную прокуратуру в 2018 году подтвердил и председатель Сбербанка Абхазии Роберт Агрба.

"Я интересовался, как проходит расследование, мне сказали, что разбираются. А перед Новым годом сотрудники Генпрокуратуры обратились ко мне, вновь истребовали документы и я передал им все материалы, которые были у меня", - добавил он.

В Генпрокуратуре не смогли опровергнуть или подтвердить информацию об обращении Национального банка с заявлением о рассмотрении факта хищения в 2018 году.

Сообщение о начале проверки информации о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка Абхазии появилось на сайте Генпрокуратуры Абхазии в понедельник 3 февраля.

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Теги:
Сбербанк Абхазии


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