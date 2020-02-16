Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 февраля

В понедельник в республике средняя дневная температура поднимется не выше +9°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. В понедельник 16 февраля территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.