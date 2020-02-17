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ЦИК Абхазии зарегистрировал кандидатов в президенты и вице-президенты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (44)
100310
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200217/1029473016/TsIK-Abkhazii-zaregistriroval-kandidaitov-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty.html

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии завершилось 11 февраля, на регистрацию у ЦИК было десять рабочих дней с момента подачи документов.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты республики. Соответствующее решение было опубликовано на сайте ЦИК.

Согласно статье 8 Конституционного закона "О выборах Президента Республики Абхазия" зарегистрированы следующие кандидаты:

  • Адгур Ардзинба и Арда Ашуба;
  • Аслан Бжания и Бадра Гунба;
  • Леонид Дзапшба и Виктор Хашба.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

Выдвижение кандидатов в президенты началось 22 января. Были зарегистрированы инициативные группы для выдвижения Адгура Ардзинба, Аслана Бжания и Кана Кварчия, а также политическая партия "Акзаара" для выдвижения Леонида Дзапшба. 11 февраля Кан Кварчия отказался от дальнейшего участия в выборах. Он также заявил, что не будет поддерживать ни одного из претендентов на высший государственный пост. 

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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (44)


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