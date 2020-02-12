Спорные вопросы агитации: чего ждать от второго этапа предвыборной кампании

Регистрация для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии началась 22 января. Всего зарегистрировались три инициативные группы и одна политическая партия.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Первый этап предвыборной кампании пройден, регистрация инициативных групп и политических партий завершилась, рассказал на радио Sputnik председатель ЦИК Тамаз Гогия.

В отличие от выборов в 2019 году, когда было 10 претендентов, на этот раз зарегистрировались только три инициативные группы и одна политическая партия. Однако один из потенциальных кандидатов - Кан Кварчия - отказался участвовать в выборах.

"Активность определяется не Центризбиркомом, а партиями и политическими группами. Почему не так уж много (кандидатов – прим.) на этот раз? Может быть, это даже и к лучшему. В прошлый раз у нас было девять кандидатов. Нам приходилось увеличивать наш формат бюллетеня. И, наверное, основные кандидаты в этот короткий период определились сами. Те, кто пытался проверить свои силы и возможности, уже проверили. Поэтому, наверное, на политическую арену выходят почти все новые, за исключением политической партии "Акзаара", - сказал Тамаз Гогия.

Процесс регистрации – технический процесс. Штатные сотрудники Центризбиркома в установленном порядке регистрировали инициативные группы или политические партии. Дальше комиссия будет изучать документы, поданные в ЦИК. Свое решение регистрировать кандидатов или нет Центризбирком должен принять в течение 10 дней с момента подачи документов.

Отказ в регистрации может быть в случае, если:

В подписных листах, представленных инициативной группой, больше 10 % погрешности или недействительных подписей.

Представлены неточные или неполные сведения о доходах.

Ценз оседлости. Если кандидат в последние пять лет постоянно не проживал на территории Абхазии.

Отсутствует личное согласие кандидата (в случае с инициативной группой - прим.) или же решение съезда политпартии.

Несдача экзамена по абхазскому языку.

"Но в основном отказ в регистрации может быть обоснован после получения соответствующих заключений специализированных структур. То есть, если надо проверить подписи, и у нас появились сомнения, в обязательном порядке мы отправляем документы в специализированную структуру. Только на основании заключения специализированной структуры мы можем вынести какое-то решение", - пояснил Гогия.

Проблемы, по словам председателя Центризбиркома, возникают с проверкой ценза оседлости.

"Что касается ценза оседлости, в этом у нас большие проблемы. Законодательство требует проверку. Но как проходит процедура проверки, какой из органов нашей государственной власти имеет на то полномочие или возможности для определения постоянного пребывание претендента в течение пяти лет на территории Абхазии, - у нас не определено. У нас есть определенная сложность, и тем не менее мы прилагаем все усилия в случае возникновения сомнения. У нас есть и правоохранительные органы, Таможенный комитет, чтобы узнать о перемещении и так далее. Но в этот раз у нас нет таких сомнений", - отметил он.

Согласно закону о выборах, Центризбирком должен завершить процедуру регистрации всех кандидатов не позднее, чем за 30 дней до дня голосования.

После регистрации кандидата начинается агитационный период.

"В СМИ поднимают вопрос, сбор подписей является ли агитацией, может ли тот или иной участвовать в ней? Дело в том, что наше законодательство (закон о выборах - прим.) не дает конкретного определения ничему. Но агитационный период наступает с момента регистрации кандидата. Проводить съезд - это не есть агитация. С момента представления регистрации инициативная группа завершает свои функции. И говорить, что собирать подписи - это скрытая агитация, тоже неправильно", - объяснил председатель ЦИК.

Агитационный период для каждого кандидата может начаться в разное время. Все зависит от того, когда инициативная группа или партия подала заявку на регистрацию кандидата. А регистрируется претендент в течение 10 дней с момента подачи документов.

"Но агитационный период также может начаться одновременно для всех, если рабочая группа успеет одновременно рассмотреть и изучить все материалы и представить их ЦИК. Мы в принципе стараемся сделать так, чтобы агитационный период для всех начался одинаково. Многие из-за непонимания начинают говорить то, что им не свойственно. То есть если они видят, что одна команда приступает к агитации, они не понимают, почему они тоже не могут начать агитировать. Каждая инициативная группа должна стремиться к тому, чтобы быстрее подать документы", - считает Гогия.

После регистрации кандидата и предоставления ему удостоверения претендента на высший государственный пост формируется его группа в выборной кампании - это доверенные лица и наблюдатели.

По словам Гогия, самое главное - провести выборную кампанию в полном объеме и обеспечить явку, которая определяет состоятельность выборов.

Выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение об этом было принято ЦИК после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение Центризбиркома о результатах второго тура голосования на выборах президента в 2019 году.

Для участия в выборах президента были зарегистрированы инициативные группы для выдвижения Адгура Ардзинба, Аслана Бжания и Кана Кварчия, а также политическая партия для выдвижения Леонида Дзапшба. Во вторник 11 февраля Кан Кварчия отказался от дальнейшего участия в выборах. Он также заявил, что не будет поддерживать ни одного из претендентов на высший государственный пост.

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