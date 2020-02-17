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ЦИК Абхазии: в Турции не будет открыт избирательный участок

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В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (44)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200217/1029473073/TsIK-Abkhazii-v-Turtsii-ne-budet-otkryt-izbiratelnyy-uchastok.html

В понедельник 17 февраля ЦИК Абхазии зарегистрировал трех кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Избирательный участок в Стамбуле в день повторных выборов президента Абхазии не будет открыт, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия в понедельник 17 февраля.

"Согласно закону Абхазии, выборы должны пройти по основным спискам. Избирательный участок в Турции был закрыт во время прошлых выборов, и он в них не участвовал. Поэтому голосования пройдет на тех же участках, где проводились выборы", - отметил Гогия.

Во время первого и второго тура выборов президента Абхазии, которые проходили в 2019 году, шестой избирательный участок в городе Стамбуле не был открыт.

Выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение об этом было принято ЦИК после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение Центризбиркома о результатах второго тура голосования на выборах президента в 2019 году.

Изначально для участия в выборах президента были зарегистрированы инициативные группы для выдвижения Адгура Ардзинба, Аслана Бжания и Кана Кварчия, а также политическая партия для выдвижения Леонида Дзапшба. Во вторник 11 февраля Кан Кварчия отказался от дальнейшего участия в выборах. Он также заявил, что не будет поддерживать ни одного из претендентов на высший государственный пост.

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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (44)


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