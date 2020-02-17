ЦИК Абхазии: в Турции не будет открыт избирательный участок

В понедельник 17 февраля ЦИК Абхазии зарегистрировал трех кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Избирательный участок в Стамбуле в день повторных выборов президента Абхазии не будет открыт, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия в понедельник 17 февраля.

"Согласно закону Абхазии, выборы должны пройти по основным спискам. Избирательный участок в Турции был закрыт во время прошлых выборов, и он в них не участвовал. Поэтому голосования пройдет на тех же участках, где проводились выборы", - отметил Гогия.

Во время первого и второго тура выборов президента Абхазии, которые проходили в 2019 году, шестой избирательный участок в городе Стамбуле не был открыт.

Выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение об этом было принято ЦИК после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение Центризбиркома о результатах второго тура голосования на выборах президента в 2019 году.

Изначально для участия в выборах президента были зарегистрированы инициативные группы для выдвижения Адгура Ардзинба, Аслана Бжания и Кана Кварчия, а также политическая партия для выдвижения Леонида Дзапшба. Во вторник 11 февраля Кан Кварчия отказался от дальнейшего участия в выборах. Он также заявил, что не будет поддерживать ни одного из претендентов на высший государственный пост.

Читайте также: