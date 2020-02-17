Сгорели дотла: МЧС Абхазии ликвидировало пожар в двух жилых домах

Пожары в двух абхазских селах, Гумиста и Багмаран, ликвидированы спасателями МЧС Абхазии, пострадавших нет.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии потушили пожар в селе Гумиста Сухумского района, где полностью сгорели две комнаты и чердачное помещение частного дома, а также в селе Багмаран Гулрыпшского района, где сгорел одноэтажный деревянный жилой дом по улице Пхазария, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Пожар в селе Гумиста был ликвидирован силами одного пожарного расчета ПСО города Сухум. Причина возгорания – нарушение правила эксплуатации дымохода.

В селе Баграман к приезду сотрудников МЧС пламя охватило большую часть дома. Огонь тушили четыре пожарных расчета. Однако, несмотря на все усилия пожарных, дом полностью сгорел. Причина пожара – короткое замыкание в электросети.

В обоих случаях, как отмечается на сайте МЧС Абхазии, пострадавших нет.

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