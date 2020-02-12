00:45 13 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.05
  • EUR68.78
Поиск

Взрывоопасная находка: жители Меркулы нашли выстрел к гранатомету

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
81 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200212/1029443117/Vzryvoopasnaya-nakhodka-selchane-iz-Merkuly-nashli-vystrel-k-granatometu-RPG-7.html

Прибывшие в село саперы на месте обезвредили снаряд - выстрел к противотанковому гранатомету РПГ-7 .

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Жители села Меркула Очамчырского района нашли выстрел к противотанковому гранатомету РПГ-7 времен Отечественной войны народа Абхазии, сообщило МЧС республики на своей странице в Facebook.

Взрывоопасный предмет был обнаружен при погрузке гравия из русла реки Мыку. Сельчане сразу обратились в МЧС.

Прибывшие в село саперы обезвредили опасную находку на месте.

Отечественная война народа Абхазии началась в августе 1992 после грузинской агрессии. Республика была освобождена 30 сентября 1993 года. На территории Абхазии шли ожесточенные боевые действия, в результате были разрушены промышленные предприятия, памятники культуры и жилые дома. Во многих регионах страны до сих пор находят не разорвавшиеся мины и снаряды. 

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В масках и перьях: шоу The Blonds в Нью-Йорке
Первый из космодромов: 65 лет истории Байконура
Карта распространения нового коронавируса
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться