Взрывоопасная находка: жители Меркулы нашли выстрел к гранатомету

Прибывшие в село саперы на месте обезвредили снаряд - выстрел к противотанковому гранатомету РПГ-7 .

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Жители села Меркула Очамчырского района нашли выстрел к противотанковому гранатомету РПГ-7 времен Отечественной войны народа Абхазии, сообщило МЧС республики на своей странице в Facebook.

Взрывоопасный предмет был обнаружен при погрузке гравия из русла реки Мыку. Сельчане сразу обратились в МЧС.

Прибывшие в село саперы обезвредили опасную находку на месте.

Отечественная война народа Абхазии началась в августе 1992 после грузинской агрессии. Республика была освобождена 30 сентября 1993 года. На территории Абхазии шли ожесточенные боевые действия, в результате были разрушены промышленные предприятия, памятники культуры и жилые дома. Во многих регионах страны до сих пор находят не разорвавшиеся мины и снаряды.

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