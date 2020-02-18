Уверенно шагать: объявлен сбор на срочную операцию Cаиду Сергегия

Девятилетнему Саиду Сергегия с диагнозом ДЦП необходима срочная операция, которая позволит ему уверенно стоять на ногах. Для осуществления мечты мальчика необходимо собрать 232 тысячи рублей.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Жизнерадостный и целеустремленный Саид Сергегия любит путешествовать. Но пока его путешествия ограничиваются поездками до реабилитационного центра. Когда мальчику был год, ему поставили диагноз ДЦП. У Саида деформация обеих стоп, и он не может ходить.

"Сначала никаких признаков вообще не было. Он был обычным ребенком, в свое время начал ползать. Ничего не предвещало, но в год ему поставили диагноз ДЦП. Если бы диагноз поставили раньше, то лечение можно было бы совершенно по-другому вести", – считает Анжела Агрба, мама Саида.

Сначала он проходил курс лечения в Екатеринбурге. В 2016 году мальчику провели операцию на правую стопу для устранения дефекта. Но Саид не стал ходить. Однако родители его не отчаивались. Они продолжали лечение.

"Пока в Гудауте не открылся реабилитационный центр "Асаркьал", мы каждые три месяца ездили в Сочи. Там хороший реабилитационный центр. Результат от всего этого есть. Раньше он вовсе не мог на ноги встать. Сейчас же он с помощью других может стоять", – отметила Анжела Агрба.

Из-за болезни Саид не может ходить в школу. С мальчиком дома занимается мама. Она по профессии педагог. Самая большая мечта у Саида – начать ходить в школу.

Надежда на исцеление

В прошлом году в реабилитационный центр "Асаркьал" в Гудауте приехала ортопед из клиники имени Турнера в Санкт-Петербурге. Она отметила, что ребенку необходима срочная операция.

Сейчас культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор средств для лечения Саида в клинике Санкт-Петербурга. Любитель путешествовать не дождется, когда он на поезде отправится на лечение.

"Скоро поеду в Питер на поезде", – с улыбкой делится планами Саид.

После операции и реабилитации Саид надеется, что сможет ходить в школу. Для осуществления мечты мальчика необходимо собрать 232 тысячи рублей.

О способах оказания помощи Саиду Сергегия можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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