Уверенно шагать: объявлен сбор на срочную операцию Cаиду Сергегия

Сария Кварацхелия, Sputnik
Жизнерадостный и целеустремленный Саид Сергегия любит путешествовать. Но пока его путешествия ограничиваются поездками до реабилитационного центра. Когда мальчику был год, ему поставили диагноз ДЦП. У Саида деформация обеих стоп, и он не может ходить.
"Сначала никаких признаков вообще не было. Он был обычным ребенком, в свое время начал ползать. Ничего не предвещало, но в год ему поставили диагноз ДЦП. Если бы диагноз поставили раньше, то лечение можно было бы совершенно по-другому вести", – считает Анжела Агрба, мама Саида.
Сначала он проходил курс лечения в Екатеринбурге. В 2016 году мальчику провели операцию на правую стопу для устранения дефекта. Но Саид не стал ходить. Однако родители его не отчаивались. Они продолжали лечение.
"Пока в Гудауте не открылся реабилитационный центр "Асаркьал", мы каждые три месяца ездили в Сочи. Там хороший реабилитационный центр. Результат от всего этого есть. Раньше он вовсе не мог на ноги встать. Сейчас же он с помощью других может стоять", – отметила Анжела Агрба.
Из-за болезни Саид не может ходить в школу. С мальчиком дома занимается мама. Она по профессии педагог. Самая большая мечта у Саида – начать ходить в школу.
Надежда на исцеление
В прошлом году в реабилитационный центр "Асаркьал" в Гудауте приехала ортопед из клиники имени Турнера в Санкт-Петербурге. Она отметила, что ребенку необходима срочная операция.
Сейчас культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор средств для лечения Саида в клинике Санкт-Петербурга. Любитель путешествовать не дождется, когда он на поезде отправится на лечение.
"Скоро поеду в Питер на поезде", – с улыбкой делится планами Саид.
После операции и реабилитации Саид надеется, что сможет ходить в школу. Для осуществления мечты мальчика необходимо собрать 232 тысячи рублей.
О способах оказания помощи Саиду Сергегия можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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