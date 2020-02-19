Валерий Бганба проинспектировал аварийные участки трассы Псоу - Сухум

На нескольких участках Сухумского шоссе сейчас идут восстановительные работы. Кроме того, планируется реконструировать мост через реку Чагрыпш.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба совершил рабочую поездку в Гагрский и Гаудаутский районы, в ходе которой осмотрел аварийные участки трассы Псоу - Сухум.

Участок Сухумского шоссе в селе Багрыпста был поврежден в результате оползней в прошлом году, работы на нем были начаты в октябре 2019 года. Директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба рассказал и.о. президента о завершении основных работ на участке и о сроках сдачи завершенного объекта.

По его словам, большая часть работ уже завершена: произведены демонтаж старой подпорной стены и разборка скального грунта, для монтажа новой подпорной стены установлены сваи. До полного возобновления движения на этом участке осталось положить асфальтобетонное покрытие на площади 800 квадратных метров.

Стоимость восстановления участка - свыше 22 миллионов рублей. Из средств резервного фонда президента республики уже выделено более 20 миллионов рублей.

Валерий Бганба осмотрел также участок Сухумского шоссе в селе Чагрыпш, где в ближайшие дни начнут укрепительные работы.

Там длина новой подпорной стены составит 40 метров, а высота местами достигнет 10 метров. Сотрудники "Автодора" ведут подготовительные работы и разбирают скальный грунт. Стоимость восстановительных работ данного участка составит около 11 миллионов рублей.

Кроме того, реконструкции будет подлежать и мост через реку Чагрыпш. По словам руководителя ГК "Абхазберегозащита" Игоря Казанба, в ходе обследования были обнаружены значительные повреждения его конструкций.

"При осмотре моста снизу заметно смещение балок первого и второго пролета из-за уклона в сторону Псоу. В результате смещения подферменники (опорные тумбы - ред.) были разрушены. В данный момент объект находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном проведении мероприятий по устранению данной ситуации", - заявил Казанба.

По его словам, смета восстановительных работ объекта находится на экспертизе. По предварительным оценкам, стоимость работ составит 11 миллионов рублей. Источником финансирования определен резервный фонд президента.

Ремонт моста будут производить поэтапно. Движение автомобилей на участке в период восстановительных работ будет организовано по одной стороне.

В Гудаутском районе Бганба осмотрел оползневой участок на первом километре трассы села Лыхны. Согласно смете, стоимость работ составит девять миллионов рублей. Протяженность ремонтируемого участка дороги - 160 метров. Местами будут возведены монолитные подпорные конструкции и сваи, будет устроено водоотведение.

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