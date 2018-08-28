Особенности национального вождения: к чему надо быть готовым на дорогах Абхазии

В Абхазии весьма условно соблюдаются некоторые правила дорожного движения, в то же время называть местных водителей некультурными не приходится. Пристегиваться ремнем безопасности здесь не принято, но взаимовыручка на дороге существует.

В Абхазии часто приходится слышать про то, что ездить здесь сложно и даже опасно, что правила дорожного движения местные водители не соблюдают и придерживаются какой-то своей уникальной манеры поведения на дороге. В чем собственно особенности национального вождения и как проявляется культура абхазских водителей?

Первое, что привлекает внимание при беглом взгляде на участников дорожного движения в Абхазии, это тотальное игнорирование ремней безопасности. Здесь пристегиваться просто не принято, а для некоторых даже оскорбительно. Как это соотнести с местным менталитетом и традициями сложно сказать, назвать это предубеждением или же элементарной недисциплинированностью тоже нельзя.

По мнению многих абхазских водителей, причина такого положения дел в неосведомленности. Люди не понимают, какую услугу при ДТП может оказать ремень безопасности. А ведь, согласно мировой статистике, ремень предотвращает смертельный исход в 75 случаях из ста.

В то же время замечено, что после пересечения границы уже на российской территории водители из Абхазии пристегиваются в обязательном порядке. Они понимают, что штрафа в противном случае не избежать. Тогда как в родной республике это требование игнорируется.

Штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности в Абхазии, конечно, предусмотрен. Он составляет от шестисот до 1800 рублей. Однако сотрудники милиции предпочитают не замечать нарушения.

В прошлом месяце в соцсетях молодые люди запустили флешмоб #пристегнисьабхазия. Инициативу активно поддержали пользователи абхазского сегмента интернета. Как это скажется на ситуации на дорогах предсказать пока сложно. Однако этот поступок, возможно, демонстрирует повышения уровня сознания граждан.

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Дети вперед

Еще одна странная вещь, которую можно наблюдать на дорогах страны – это маленькие дети на коленях у водителя. Так, отцы, а иногда и матери дают малышам порулить. На любые возражения правоохранителей эти горе-родители возмущаются с формулировкой: "Вы за моего ребенка больше меня переживаете?"

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Стоит ли говорить, что практика использования детских кресел в республике оставляет желать лучшего. Во многих развитых странах молодых мам не выписывают из родильного дома, если в ее машине нет детского кресла для ребенка. В Абхазии до таких времен еще далеко, но перестать сажать детей на передние кресла машины можно уже сейчас.

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Внимание, зебра!

Пешеходные переходы в Абхазии – это зона повышенного риска. И с этим никто не станет спорить. Пропускать пешеходов на зебре местные водители никак себя не приучат. Большинство из них эту разметку на дороге попросту игнорируют.

Как ни странно, но ситуация усугубляется тем, что некоторые это требование все же соблюдают. И теперь, когда одна машина останавливается и пропускает пешехода, вторая летит на всех парах и сбивает его с ног. Не единожды в республике это становилось причиной несчастных случаев со смертельным исходом.

Водители, пропускающие пешеходов, даже придумали ход – высовывать руку в окно, чтобы предупредить едущую сзади машину о том, что надо остановиться. Большая ошибка включать аварийки в таких случаях, подсказывают сотрудники ГИБДД. Поскольку другие водители могут решить, что остановка связана с техническими неполадками и станут объезжать стоящую машину.

Поднять на рога

Скот на дорогах – это национальный колорит или угроза безопасности? С этим в Абхазии до сих пор не определились. Журналисты время от времени поднимают вопрос, однако никаких заметных мер в его решении местные власти не предпринимают.

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Стоит сразу оговориться, что речь не о сезонном перегоне скота. Он обычно происходит в мае и затрагивает небольшой участок шоссе между Гагрой и Гудаутой. Проблема в коровах и лошадях, которых владельцы ежедневно выпускают пастись вне своего участка. В итоге скот гуляет у дорог, в том числе вдоль республиканской трассы Псоу – Ингур. Картина эта довольно частая для сельской местности.

Для того чтобы объехать стадо на проезжей части, водителям нередко приходится выезжать на полосу встречного движения. На дорогах восточной Абхазии ситуация усугубляется тем, что дороги там совершенно не освещены и заметить беспечных коров на дороге ночью водителю совершенно не реально.

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Когда говорят, что в Абхазии проблемы с парковкой, то имеют в виду и то, что мест для парковок в стране катастрофически мало, и то, что водители паркуются где попало и как попало. Понятно, что одно вытекает из другого, но непонятно, куда испаряется элементарная забота о ближнем в таких случаях.

Складывается ощущение, что улицы в том же Сухуме не рассчитаны на то количество автомобилей, которое есть сегодня. До больших пробок, благо, не доходит, но хаотично разбросанные машины вокруг бизнес центров и большинства учреждений – это типичное будничное явление для столицы Абхазии.

Паркуются в два ряда на тротуарах, на пешеходном переходе, закрывают обзор на перекрестках и пути прохода для пешеходов. И с этим, похоже, все смирились. Прежде всего власти, которые автомобили, припаркованные в неположенном месте, не эвакуируют.

В то же время подпирать чужую машину в Абхазии не станут. Парковаться некомпактно, занимая на стоянке сразу два места, здесь тоже не принято.

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Взаимовыручка на дороге

Обвинять абхазских водителей в отсутствие культуры на дороге все же нельзя. Прежде всего потому, что в Абхазии всегда придут на помощь, если ваша машина встала на дороге. Люди поделятся инструментами, двумя-тремя литрами бензина, помогут отогнать транспорт или подвезут туда, куда нужно.

Здесь также всегда обратят внимание водителя на увиденные со стороны неполадки его машины. Будь то спущенное колесо, неплотно закрытая дверь или открытый люк топливного бака.

Путешествовать автостопом в республике не принято, но если кто-то все же голосует на дороге, то его наверняка подвезут.

Постскриптум

За первое полугодие 2018 года в Абхазии зафиксировано около 16 с половиной тысяч нарушений ПДД. Из них свыше одиннадцати тысяч за превышение скоростного режима. Эксперты отмечают, что примерно 80 процентов от общего числа всех нарушений ПДД приходится на водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.