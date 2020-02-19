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Скульптуру Тачкума на набережной Сухума начали восстанавливать

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200219/1029489068/Skulpturu-Tachkuma-na-naberezhnoy-Sukhuma-nachali-vosstanavlivat.html

Кроме того, решено сохранить и восстановить мозаичное панно на фасадной части здания Сухумприбора.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Пострадавшую от рук вандалов скульптуру Тачкума на набережной Сухума начали восстанавливать, сообщается на официальном сайте администрации столицы.

Скульптура была повреждена два года назад: вандалы разбили механизм подачи воды и сдвинули скульптуру с места. Автор работы художник и скульптор Архип Лабахуа сам вскрыл поврежденный механизм. Увидев его состояние, специалисты пришли к выводу, что Тачкума придется демонтировать, чтобы устранить неполадку. 

Чик. Работа Архипа Лабахуа
© Sputnik Томас Тхайцук
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Кроме того, была проведена инспекция малых скульптур по всему городу, которые были повреждены вандалами.

"Были осмотрены "Пингвин", памятник репрессированным и Саиде Делба, где на книге ранее исчезло перо. Все эти поломки устранены", - отмечается на сайте администрации Сухума.

Реставрации также подлежит и мозаичное панно, расположенное на фасадной части здания АО "Сухумприбор", которому почти 50 лет. Как сообщил главный художник столицы Тимур Кайтан, было решено его сохранить и восстановить. Сын художника, создателя мозаичного панно, Игорь Радченко сохранил смальту, с которой работал еще его отец. Ее планируется использовать для реставрации. 

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