СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Пострадавшую от рук вандалов скульптуру Тачкума на набережной Сухума начали восстанавливать, сообщается на официальном сайте администрации столицы.
Скульптура была повреждена два года назад: вандалы разбили механизм подачи воды и сдвинули скульптуру с места. Автор работы художник и скульптор Архип Лабахуа сам вскрыл поврежденный механизм. Увидев его состояние, специалисты пришли к выводу, что Тачкума придется демонтировать, чтобы устранить неполадку.
Кроме того, была проведена инспекция малых скульптур по всему городу, которые были повреждены вандалами.
"Были осмотрены "Пингвин", памятник репрессированным и Саиде Делба, где на книге ранее исчезло перо. Все эти поломки устранены", - отмечается на сайте администрации Сухума.
Реставрации также подлежит и мозаичное панно, расположенное на фасадной части здания АО "Сухумприбор", которому почти 50 лет. Как сообщил главный художник столицы Тимур Кайтан, было решено его сохранить и восстановить. Сын художника, создателя мозаичного панно, Игорь Радченко сохранил смальту, с которой работал еще его отец. Ее планируется использовать для реставрации.
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