Сто дней Кана Кварчия: трудное "наследство" и новые порядки

В интервью Sputnik Абхазия и.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия рассказал о задачах, которые удалось выполнить за 100 дней на посту, поделился планами на 2020 год и ответил на вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

Об интервью с исполняющим обязанности главы администрации Сухума Каном Кварчия удалось договориться только к вечеру, в пресс-службе объяснили – много задач, встреч и дел. А чтобы не быть голословными, перед беседой глава администрации пригласил нас на набережную Махаджиров, где только что по его поручению установили подсветку под высаженными вдоль берега вашингтониями. Теперь пальмовой аллеей, которая в народе получила название "канская", можно будет любоваться даже поздно ночью.

"Сам давал поручение установить подсветку, но не ожидал, что так удачно получится", - оценил свою работу Кварчия, а прохожие подтверждали: "Молодец Кан!".

Асмат Цвижба, Sputnik

"Мы разбудили спящий организм"

Оценить весь масштаб работы не удалось, помешал дождь. Интервью продолжилось уже на рабочем месте исполняющего обязанности главы города.

"Присаживайтесь. Честно говоря, сегодня выдался сложный день. Представляете, пришлось четыре часа подряд говорить с учителями в четвертой школе. И так каждый день", - признался Кварчия.

- А тем временем на часах почти 19:00. В обществе укоренилось мнение, что после пяти вечера, а то и раньше, госслужащих на рабочем месте не сыскать. Часто вам приходится задерживаться на работе?

- В последние три месяца раньше 20:00 с работы уходить не получается, бывает, что кабинет покидаю и позже. Работы много и проблем много.

- Сегодня ровно 100 дней с начала вашей работы на новой должности. Срок не такой большой, но уже можно сделать выводы. Но прежде хотелось бы знать, какое "наследие" вам оставил предыдущий руководитель? С чем вы столкнулись в первые дни на посту.

- Вы сразу начали с провокационного вопроса. Могу сказать, что мы разбудили тот организм, который был в спящем состоянии и заставили его дышать по-новому. Новое видение в решении существующих проблем - наша главная задача, и сейчас мы думаем, как правильно подойти к ним. Очень много нерешенных проблем во всех сферах.

- Коллектив администрации состоит примерно из 200 человек. Пришлось ли вам менять команду?

- Я не начал "махать шашкой", но кого-то все же пришлось поменять. Наши первые рабочие встречи показали мне, у кого в глазах горит "огонь" и кто готов выполнять поручения. Пришлось пообщаться с каждым лично, и там, где я не увидел понимания предложенных мною методов решения проблем или предложения своих вариантов, пришлось принять меры. Мы поменяли таких людей на молодые и перспективные кадры, и это дало свой эффект.

Район в упадке

- Через несколько недель после официального назначения вы приступили к инспекциям по городу. По вашему мнению, стали ли они эффективными, насколько полезно проводить самостоятельную "ревизию"?

- Думаю, любой чиновник независимо от ранга должен проводить самостоятельную ревизию. Это сбор информации, которая дает тебе возможность понять, на что нужно обратить внимание. К сожалению, собранная информация оказалась плачевной. Для меня, как для молодого чиновника, это была ужасающая картина, но ко всему привыкаешь. Мы с командой начали анализировать, как решать проблемы. Есть вопросы безотлагательные, есть обязательные, мы ищем пути решения.

- Поговорим немного о конкретных проблемах. Вы побывали с проверкой и в Новом районе. Это самый густонаселенный район столицы и один из самых проблемных. Дороги, состояние жилых домов и инфраструктура оставляют желать лучшего. Как администрация планирует решать эти проблемы?

- Конечно, район в упадке. Невозможно не заметить состояние самих домов. У нас есть договоренности с минской фирмой, чтобы по пилотному проекту отреставрировать пару домов. Но в стране все нестабильно, и строить долгосрочные планы невозможно.

В то же время есть и положительные стороны – был создан парк, где можно гулять с детьми. Мы планируем довести этот проект до конца – поменять бордюры, сделать брусчатку. Коммунальные службы работают, чтобы дворы были в чистом состоянии. Но сказать, что все проблемы решены, я не могу.

- В прошлом году столице были выделены новые автобусы, но до сих пор после 19:00 крайне сложно из центра добраться до того же Нового района, не говоря о Старом поселке. Все же в Сухуме вся сфера услуг и развлечений находится в центре, и не каждый может себе позволить разъезжать на такси.

- Мы дотируем троллейбусный и автобусный парк из наших резервных фондов. Это неприбыльные организации, поэтому дополнительные рейсы автобусов предполагают дополнительные финансы. Конечно, из-за этого мы не имеем права не решать вопрос с расписанием. В будущем году мы планируем увеличить дотационную сумму, чтобы проплачивать и увеличить количество вечерних рейсов.

Рынок, набережная и собаки

- Еще одна злободневная тема – состояние центрального рынка. После вашего визита парковка в ненадлежащих местах и торговля на тротуарах были устранены. Но внутри рынка все также царит хаос, нарушаются санитарные правила, не соблюдается товарное соседство.

- Да, мы попытались навести порядок с внешней стороны. Но все же у нас остается проблема с движением автомобилей и общественного транспорта. У администрации есть план по строительству стоянки для автобусов по улице Имама Шамиля, чтобы они не скапливались вокруг рынка. Это очень сильно разгрузит движение вокруг рынка.

Что касается внутреннего состояния рынка. Мы предоставили места людям внутри рынка, в закрытом помещении. Но люди настолько привыкли без разрешения торговать на улице, не следовать закону, что не готовы подчиняться новым правилам. Мы стараемся, проводим беседы, привлекаем к этому сотрудников милиции. Когда-то этому придет конец и, если не будет понимания, то вопрос будет решаться более жестко.

- Уже несколько месяцев на набережной Махаджиров ведутся работы по благоустройству, что не может не радовать жителей столицы. Но все мы знаем, что близится летний курортный сезон, а вместе с ним, как грибы, на набережной "вырастут" кафе, палатки и детские аттракционы. Каждое лето набережная все больше напоминает тот же рынок.

Территория набережной – собственность администрации города. По закону, без вашего разрешения эти объекты не должны функционировать. Как будет решаться эта проблема?

- Да, мы планируем с этим бороться. Но, запрещая человеку что-то, нужно предложить ему альтернативный вариант. Мы планируем привести в порядок площадь у ресторана "Дэм" и разместить там торговые точки и все объекты выносной торговли. Есть также вариант использовать площадь напротив бывшей гостиницы "Тбилиси" и перенести туда гироскутеры, электросамокаты, детские машинки и все аттракционы. Думаю, люди отнесутся к этому с понимаем, и довольны будут сами предприниматели.

- Еще одна актуальная проблема Сухума – большое количество бездомных собак. Ваш предшественник поддерживал инициативу строительства приюта, как вы относитесь к этой идее?

- Собак я люблю, но не люблю, когда они кусают людей. У меня была встреча с людьми, которые очень трепетно относятся к этому вопросу и готовы заняться им. Они планируют открыть питомник в Сухумском районе. Если они смогут это сделать, мы тоже выделим финансы и будем помогать по мере наших возможностей.

"Больших денег здесь не платят"

- В ходе беседы вы не раз упомянули о встречах с различными инициативными группами. Как часто вы проводите приемные дни и есть ли возможность обычному жителю Сухума обратиться к вам с проблемой лично?

- Знаете, я хотел назначить определенный день недели, но не получилось. Выходит так, что у меня каждый день приемный. Пока что у меня выходит совмещать текущую работу и личные встречи.

Люди обращаются с очень разными проблемами – прохудившаяся крыша, неработающие лифты, протекающий водопровод, зловония от канализации. Но самое главное, к сожалению, очень много больных людей.

- Все эти проблемы, к сожалению, не решишь без денег. Если не секрет, какой бюджет предусмотрен для нужд администрации в 2020 году?

- Один миллиард 137 миллионов. Многие слышат только цифры и думают, что все эти деньги в моем распоряжении, и я могу на них строить, творить, дарить. Наши доходы в 37 миллионов меньше наших расходов, поэтому маневров очень мало. Всего в год на текущие ремонты выделено 46 миллионов – это мизер, который средний предприниматель может вложить в дело. Но мы стараемся все эти деньги по максимуму использовать для нужд города.

- Раз уж мы заговорили о деньгах. Кан Валерьевич, а какая средняя зарплата у сотрудников администрации, которые ответственны за выполнение всех этих задач?

- Скажу сразу, человеку, у которого нет желания работать на благо своего города, здесь делать нечего. Больших денег здесь не платят, средний оклад от восьми до 11 тысяч рублей.

- А у Вас какая зарплата?

- У меня в пределах 11 тысяч рублей.

"У меня проблем хватает"

- Не могу не спросить. Не за горами новые президентские выборы. Думаю, для вас не секрет, что многие обсуждают возможность выставления вашей кандидатуры. Это всего лишь слухи или?

- Сегодня я хотел бы уклониться от этого вопроса. Пока что я исполняю обязанности главы администрации, у меня хватает проблем, и голова занята решением задач, касающихся жизнедеятельности города. Разговоры ходят всякие, беспочвенные и почвенные. Думаю, если что-то изменится, вы узнаете.

- Нельзя не отметить и активную работу пресс-службы администрации, чего не наблюдалось в предыдущие годы. Это было вашей инициативой?

- Знаете, многие люди "погорели" на том, что ими было сделано немало, но не было правильной подачи. Конечно, работа нашей пресс-службы – это большой вклад в наш общий успех.

- Кан Валерьевич, 2020-й год только начался, но, думаю, у вас уже есть план работы на весь год. Расскажите, какие сюрпризы ждут столицу в ближайшее время?

- У нас есть идея отреставрировать и привести в порядок колоннаду на Сухумской горе. В довоенное время это было излюбленное место сухумчан, там работало кафе, люди приезжали с семьей, чтобы приятно провести время и полюбоваться видом ночного города. Мы собираемся очистить всю территорию от зарослей и бытового мусора и сделать подсветку на отреставрированной колоннаде. Надеюсь, что и владельцы заведений, находящихся там, восстановят свою деятельность, а мы готовы им помочь – подвести воду и асфальтировать дорогу.

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