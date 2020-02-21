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Протест с потасовкой: группа граждан потребовала отставки главы Ткуарчала

© Foto / предоставлено очевидцем
В Абхазии
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498002
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200221/1029501542/Protestuyuschie-zablokirovali-zdanie-Administratsii-Tkuarchala-i-trebuyut-otstavki-glavy.html

В пятницу 21 февраля у администрации города Ткуарчал собралась группа граждан, которая заблокировала вход в здание и стала требовать отставки Аиды Чачхалия. Между протестующими и сторонниками главы администрации района произошла потасовка.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Главу Ткуарчалского района Аиду Чачхалия пытаются сместить с занимаемой должности, об этом сообщила сама Аида Чачхалия.

Администрация г. Ткуарчал
© Sputnik Томас Тхайцук
Главе Ткуарчалского района Аиде Чачхалия "посоветовали" покинуть пост

В пятницу днем, 21 февраля, у администрации района собралась группа граждан, которые заблокировали вход в здание. Протестующие требуют от Аиды Чачхалия отставки.

"У меня отпуск еще не закончился, я и не собиралась сегодня туда идти, но эти люди, видимо, решили заблаговременно туда прийти и устроить акцию и дать знать, что они меня туда не впустят. Это те же молодые люди, которые ранее от имени "Амцахара" требовали от меня отставки. Сейчас к ним присоединилось старшее поколение сторонников Аслана Бжания. Сотрудникам администрации пришлось закрыть свои кабинеты и покинуть здание", – рассказала Чачхалия.

У администрации также собрались люди, поддерживающие Аиду Чачхалия. Всего у здания сейчас находятся около ста человек. Между протестующими и сторонниками главы района произошла потасовка.

"Во время потасовки пострадал председатель местного Собрания Дамир Горзолия", – сказала глава Ткуарчала.

В Ткуарчале ожидают приезд исполняющего обязанности президента Валерия Бганба, добавила Аида Чачхалия.

Это не первый случай, когда Аиду Чачхалия пытаются сместить с должности. 18 января она уже рассказывала Sputnik, что трое молодых людей, назвавшие себя представителями районного отделения партии "Амцахара", потребовали от нее покинуть свой пост. В случае, если глава района не уйдет в отставку, молодые люди пригрозили ей протестами. Тогда в разговоре с корреспондентом Sputnik председатель "Амцахара" Алхас Квициниа заявил, что в партии не давали подобных указаний.

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