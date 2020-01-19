И.о. президента Абхазии провел встречу с депутатами

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба 18 января провел встречу с депутатами Парламента, на которой обсудил ситуацию в республике.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Нормализация политической ситуации в республике стала основной темой обсуждения на встрече исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба с депутатами Народного Собрания, рассказал в интервью Sputnik Абхазия депутат Гиви Кварчия.

"Обсуждали ситуацию в стране и некоторые моменты, которые муссируются в обществе, в частности речь шла о давлении на главу администрации Ткуарчалского района, которая ушла в отпуск, насколько нам стало известно", - подчеркнул он.

18 января глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия сообщила в интервью Sputnik о том, что трое молодых людей, которые назвали себя представителями районного отделения партии "Амцахара", пришли к ней и потребовали, чтобы она ушла в отставку. В случае, если глава района не уйдет в отставку, молодые люди пригрозили ей протестами.

В разговоре с корреспондентом Sputnik лидер партии "Амцахара" Алхас Квициниа сказал, что в партии никому не давали подобных указаний.

По словам депутата, и.о. президента обратился с просьбой в Парламент объединиться с правительством для сохранения спокойствия в республике, чтобы предстоящие президентские выборы прошли в цивилизованном формате.

"У Парламента есть рычаги влияния на ситуацию, это общение с политическими партиями, организациями, которые влияют на свой электорат. Сейчас, в постреволюционный период, люди немного напряжены и разгорячены, поэтому каждый должен успокаивать своих сторонников, чтобы выборы прошли спокойно и цивилизованно", - заметил депутат, подчеркнув, что депутаты нашли общее понимание в этом вопросе.

На встрече также был поднят вопрос работы Абхазского телевидения. По словам Кварчия, директор гостелевидения написал заявление об уходе, его обязанности в настоящее время исполняет Рада Аргун.

"Были сигналы от исполняющего обязанности руководителя Рады Аргун о некоем напряжении. Мы пришли к тому, что в 2014 году был создан специальный общественный совет, который не регламентировал, но контролировал спокойствие и равный доступ на телевидение. Решили, что нужно возвращаться к такому же формату", - сказал депутат Гиви Кварчия.

12 января 2020 года после захвата здания Администрации президента и четырехдневного протеста сторонников оппозиции, которые требовали от главы государства сложения полномочии, Рауль Хаджимба подал в отставку. Вслед за ним ушел и вице-президент Аслан Барциц.

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Исполняющим обязанности президента, по решению Парламента, стал премьер-министр Валерий Бганба.

12 января ЦИК Абхазии назначил дату новых выборов главы государства на 22 марта. Уже утвержден календарный план предстоящих выборов.

Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов второго тура выборов главы государства.

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