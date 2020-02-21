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Все под контролем: прокурор Ткуарчала о протесте у администрации города

© Foto / предоставлено очевидцем
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200221/1029502128/Vse-pod-kontrolem-prokuror-Tkuarchala-o-protestakh-u-administratsii-goroda.html

Утром 21 февраля группа граждан заблокировала вход в здание администрации Ткуарчала и выдвинула требование об отставке главы района Аиды Чачхалия.

СУХУМ, 21 – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ситуация у здания администрации Ткуарчалского района под контролем, правоохранительные органы оцепили здание, рассказал корреспонденту Sputnik прокурор Ткуарчалского района Аслан Латария.

"Обстановка сейчас стабильная. Все спокойно. Правоохранительные органы – личный состав МВД и служба Госбезопасности –  находятся на месте. Здание охраняется силами правоохранительных органов. Предпринимаются меры по недопущению каких-то противоправных действий", – сказал он.

Сейчас у районной администрации находится около 70 человек. Среди них не только протестующие, но и люди, поддерживающие Аиду Чачхалия.

© Foto / предоставлено очевидцем
Протест с потасовкой: группа граждан потребовала отставки главы Ткуарчала

Ранее сама Чачхалия рассказала Sputnik, что между протестующими и ее сторонниками произошла потасовка. Прокурор Аслан Латария отметил, что пока не было никаких заявлений по этому поводу.

"Насчет потасовки никаких официальных обращений в правоохранительные органы не было. О потасовке мы знаем только по слухам", – подчеркнул Латария.

Латария добавил, что собравшиеся ждут приезда делегации от исполняющего обязанности президента Абхазии.

Протест группы граждан у здания администрации Ткуарчалского района начался в 9 утра 21 февраля. Собравшиеся требуют отставки Аиды Чачхалия. Сама глава района в интервью Sputnik заявила, что ее отставки требуют сторонники кандидата в президенты Аслана Бжания.

Это не первый случай, когда Аиду Чачхалия пытаются сместить с должности. 18 января Чачхалия уже рассказывала Sputnik, что трое молодых людей, назвавшие себя представителями районного отделения партии "Амцахара", потребовали от нее покинуть свой пост. В случае, если глава района не уйдет в отставку, молодые люди пригрозили ей протестами. Тогда в разговоре с корреспондентом Sputnik председатель "Амцахара" Алхас Квициниа заявил, что в партии не давали подобных указаний.

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