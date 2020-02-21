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Аида Чачхалия

И.о. президента Абхазии отправил главу Ткуарчала в неоплачиваемый отпуск

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200221/1029502528/Io-prezidenta-Abkhazii-otpravil-glavu-Tkuarchala-v-neoplachivaemyy-otpusk.html

Временное исполнение обязанностей главы администрации Ткуарчалского района возложено на заместителя главы Виталия Квициния.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о предоставлении главе администрации Ткуарчалского района отпуска без сохранения заработной платы. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

"Предоставить Чачхалия А.С., главе администрации Ткуарчалского района отпуск без сохранения заработной платы с 21 февраля по 21 марта 2020 года", - говорится в распоряжении.

Протест группы граждан у здания администрации Ткуарчалского района начался в 9 утра 21 февраля. Собравшиеся требовали отставки Аиды Чачхалия. Еще 18 января к ней впервые обратилась группа лиц с аналогичным требованием, после чего она ушла в отпуск. Чачхалия утверждает, что организаторы протеста - сторонники кандидата в президенты Аслана Бжания.

Сам Бжания в интервью корреспонденту Sputnik отметил, что никого не направлял в Ткуарчал и не одобряет "недозволенные методы".

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