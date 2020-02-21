И.о. президента Абхазии отправил главу Ткуарчала в неоплачиваемый отпуск

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о предоставлении главе администрации Ткуарчалского района отпуска без сохранения заработной платы. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

"Предоставить Чачхалия А.С., главе администрации Ткуарчалского района отпуск без сохранения заработной платы с 21 февраля по 21 марта 2020 года", - говорится в распоряжении.

Протест группы граждан у здания администрации Ткуарчалского района начался в 9 утра 21 февраля. Собравшиеся требовали отставки Аиды Чачхалия. Еще 18 января к ней впервые обратилась группа лиц с аналогичным требованием, после чего она ушла в отпуск. Чачхалия утверждает, что организаторы протеста - сторонники кандидата в президенты Аслана Бжания.

Сам Бжания в интервью корреспонденту Sputnik отметил, что никого не направлял в Ткуарчал и не одобряет "недозволенные методы".

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