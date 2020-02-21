Акция протеста у здания администрации Ткуарчала завершилась

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Протест у здания администрации Ткуарчала завершился после подписания и.о. президента Валерием Бганба распоряжения о предоставлении главе района Аиде Чачхалия неоплачиваемого отпуска до 21 марта, рассказал корреспонденту Sputnik один из активистов, депутат Ткуарчалского Собрания Беслан Эмурхба.

"Собравшихся у администрации с требованием отставки Аиды Чачхалия в принципе не устраивает указ о долгосрочном ее отпуске. Но для того, чтобы найти точки соприкосновения и во избежание каких-то столкновений, решили разойтись. И тем не менее мы будем пристально следить за ее деятельностью", – сказал он.

Беслан Эмурхба подчеркнул, что активисты не связаны ни с какими политическими партиями, и это сугубо "внутренний ткуарчалский вопрос", который назревал не один год.

"Я не хочу, чтобы люди нас поняли не так. Политики здесь нет. Мы ни с какой политической партией не договаривались. Это наши вопросы, и мы их должны вынести главе администрации. Мы Аиде Сергеевне никоим образом не озвучивали, будто мы пришли от какой-либо политической партии или от Аслана Георгиевича Бжания. У администрации собрались обычные горожане, это их волеизъявление", – подчеркнул активист.

По его словам, главная причина протестов – малоэффективная работа Аиды Чачхалия на посту главы администрации района.

"Что за все это время изменилось? Что для нас хорошо стало? Какие-то бизнес-проекты были продвинуты, открыты предприятия, чтобы хотя бы 15-20 человек были привлечены к работе? То есть всего этого не было. В прошлый раз вокруг нашего прихода к главе администрации создали ажиотаж. Говорили, якобы мы пришли к Аиде Сергеевне с угрозами. Но такого не было. В нашем тоне не было никакого давления. Мы попросили ее покинуть пост", – отметил Эмурхба.

Протест группы граждан у здания администрации Ткуарчалского района начался утром 21 февраля. Активисты потребовали отставки Аиды Чачхалия. Глава района утверждала, что организаторы протеста - представители партии "Амцахара" и сторонники кандидата в президенты Аслана Бжания. Сам Бжания в интервью корреспонденту Sputnik опроверг эту информацию и сказал, что никого не направлял в Ткуарчал и не одобряет "недозволенные методы".

Во время протеста у администрации произошла потасовка между активистами и сторонниками Аиды Чачхалия. Позже в разговоре с корреспондентом Sputnik прокурор Ткуарчалского района Аслан Латария отметил, что ситуация под контролем, правопорядок у районной администрации охраняют сотрудники правоохранительных органов.

21 февраля исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о предоставлении главе администрации Ткуарчалского района отпуска без сохранения заработной платы. После чего участники акции разошлись. Несмотря на то, что протестующих у здания администрации нет, в городе, как отметил активист Беслан Эмурхба, все еще оживленно.

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